«Легко ли быть депутатом»: народный избранник Оськина рассказала о проблемах Ростова

Совокупность проблем есть в теплоснабжении. Сложно отрицать слова главы администрации Ростова о том, что он принял тепловое хозяйство не в самом лучшем его качестве. Да, город старый. Коммуникации давно вышли из строя. Но в любой сфере всегда есть то, что можно изменить. Одни вещи отремонтировать за год, другие — за три. А говорить о том, что мало проработал, и ничего не смог сделать за три года — это расписаться в собственной слабости. Разве не удивляет, что Ростов второй год подряд не получает паспорт теплоснабжения? А вместо того, чтобы устранять недостатки, все время ищут крайнего. Сейчас, например, оказалось, что виноват Ростехнадзор, который якобы что-то неправильно трактует. Но с другой стороны, ко мне обращалось много людей. У одних в домах нет тепла, у других оно недостаточное, у третьих — непомерно завышенные платежи. Недавно ко мне поступило коллективное обращение от проживающих в доме на улице Плужная, 14. Люди жалуются на колоссальные платежи за теплоснабжение. Так, одной квартире только за отопление в декабре насчитали к оплате 10,5 тысяч рублей. И люди ничего добиться не могут - отовсюду получают сплошные отписки.