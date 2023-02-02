«Легко ли быть депутатом»: народный избранник Оськина рассказала о проблемах Ростова

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Оськина открыто выступала о проблемах здравоохранения, социальной политики, строительства и ЖКХ. Сложно ли быть народным избранником? В чем заключается работа депутата? Как и почему ростовчане должны бороться за свои права — рассказала Наталья Оськина в интервью с корреспондентом RostovGazeta.
Страх я уже давно пережила. Страшно было лишь в первый раз, когда в 2016 году мы вступили в борьбу против системы взимания платы за дороги «Платон». Тогда и начались мои первые шаги в политику, и борьба с огромными поборами, которые нам пытались навязать, совершенно не вникая в ситуацию с обществом. Было все — и диалоги с ОМОНом, и поездки в Москву, и посещения генпрокуратуры. Но мы выстояли, победили. Вместо неподъемного для грузовых автомобилей, весом более 12 тонн, штрафа в размере 500 тысяч рублей, снизили сумму до пяти тысяч. Добились того, что следующий штраф наступает не ранее, чем через 24 часа и составляет всего 10 тысяч рублей вместо миллиона через каждые шесть часов езды. А это небо и земля.
Самое курьезное заключается в том, что почти шесть созывов ГорДумы Комиссия по этике так не работала. В седьмом созыве ее организовали буквально за несколько дней после того, как наверх пошел скандал с РОКБ. Сначала мне из различных СМИ намекали, что эта тема под запретом. На комиссии меня вызывали не за то, что я поднимаю эти темы, а за то, что озвучиваю их в СМИ.
Мне пытались навязать мнение, что если и есть какие-то недоработки, то они должны оставаться внутри нас и не предаваться огласке. Но на мой взгляд, этика — это умение вести диалог с уважением к оппоненту, к его мнению. И что вопросы этики — это не открытая позиция работы депутата, а то, как, например, пьяный депутат валяется в луже или неподобающе ведет себя в самолете. Ведь такие примеры были.
А когда из одного и того же ведомства на мои официальные запросы приходят диаметрально разные ответы, и их публикуют в СМИ - это отнюдь не дискредитация мною власти. Это власти сами себя дискредитировали.
Первые разы на Комиссии по этике на меня пытались оказывать давление. Намекали, что лучше не выбиваться из коллектива. Но потом эти попытки прекратились сами собой.
За последнее время число жалоб в разы увеличилось. Много поступает вопросов социальной направленности. Люди с ограниченными возможностями жалуются на невозможность пройти реабилитацию, на недостаточную помощь соцработников. Также, не хватает бассейнов, чтобы оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся детям с определенным заболеванием.
Сложно решаются вопросы с реконструкцией и строительством детских площадок. Все упирается в проблемы с землей. То есть менять ПЗЗ под застройку Левого берега Дона мы можем быстро. А когда возникает вопрос о детской площадке, на это требуется до полутора лет. Например, на Добровольского, 3 мы потратили год и два месяца, чтобы перевести землю из категории общего использования для детской площадки.
Совокупность проблем есть в теплоснабжении. Сложно отрицать слова главы администрации Ростова о том, что он принял тепловое хозяйство не в самом лучшем его качестве. Да, город старый. Коммуникации давно вышли из строя. Но в любой сфере всегда есть то, что можно изменить. Одни вещи отремонтировать за год, другие — за три. А говорить о том, что мало проработал, и ничего не смог сделать за три года — это расписаться в собственной слабости. Разве не удивляет, что Ростов второй год подряд не получает паспорт теплоснабжения? А вместо того, чтобы устранять недостатки, все время ищут крайнего. Сейчас, например, оказалось, что виноват Ростехнадзор, который якобы что-то неправильно трактует. Но с другой стороны, ко мне обращалось много людей. У одних в домах нет тепла, у других оно недостаточное, у третьих — непомерно завышенные платежи. Недавно ко мне поступило коллективное обращение от проживающих в доме на улице Плужная, 14. Люди жалуются на колоссальные платежи за теплоснабжение. Так, одной квартире только за отопление в декабре насчитали к оплате 10,5 тысяч рублей. И люди ничего добиться не могут - отовсюду получают сплошные отписки.
На данный момент большая половина жителей вышли в суды, где им добавили денежные средства, которые теперь почти совпадают с рыночными. Ведь прежняя сумма никак не соответствовала реальной стоимости квартир.
Но самое интересное, что в январе МКУ ЖКХ Пролетарского района подало жалобу на жителей дома за то, что якобы они сами подключили себе свет и воду. Хотя у меня есть масса официальных ответов на мои депутатские запросы о том, что с 10 октября коммуникации в дом были возвращены.
Дело еще и в том, что по заявлению жителей, вторым отделом СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело против администраций района и города в отношении жителей дома, которых признаны потерпевшими от незаконных действий по отключению от коммуникаций.
Передачу для Первого канала снимали в сентябре. Тогда нам дали очень хороший совет — сделать то, что в нашем городе не делают. А именно, создать некий жилищно-строительный кооператив, который приватизирует землю под домом. Это позволит жителям самим решать вопрос с застройкой. Кооператив люди создали. Но основным препятствием стало то, что землю под своим домом они зарегистрировать не смогли. Земельный участок уже тогда был на изъятии.
Сейчас в доме остаются семь семей. У них еще не вступило в законную силу решение суда. Некоторые еще не получили компенсацию в полном объеме.
Многие считают, что раз дом на Кривошлыковском все равно снесут, значит, люди напрасно боролись за свои права. Но это не так. Ведь если бы они не боролись, их бы еще в феврале 2022 могли принудить отселиться в маневренный фонд без гарантий. А потом происходило бы то, как говорится, «с глаз долой из сердца вон». Время бы шло, деньги выделялись бы частями, да и стоимость возмещения была бы далека от рыночной. Такие примеры есть в Ростове. Поэтому законная борьба за свои права привела к результату — по крайней мере, жители дома по решению судов получили более достойные компенсации.
Ростов — это город временщиков. Я считаю, что если бы мэра у нас выбирали, то у него было бы больше переживаний и ответственности за Ростов. А сейчас можно прийти на руководящую работу для того, чтобы получать деньги, пересидеть свой срок и уйти на более высокую должность.
Вот посмотрите, разве в Ростове за последние три года смогли решить существующие задачи? Как были проблемы с ливневками, так они и остались. Вбухано огромное количество миллиардов рублей в строительство 68 коллектора. Срок эксплуатации у него должен быть 300 лет! А он сломался через три года. Зато сейчас в городе пытаются строить 62 коллектор. На это нужно пять миллиардов рублей. Но вопрос даже не в этом. Мы же с 2010 года так и не можем довести до ума 68 коллектор. Зато пытаемся сделать другой, такой же. А все потому, что недобросовестность наблюдается во всем. В документах, смете, исполнении, поиске и контроле подрядчика, при вводе объекта в строй.
И такое сплошь и рядом. Приняли жилье для детей-сирот, а оно оказалось в плесени. В результате бюджет несет колоссальные потери, а они попросту неоправданны.
Прежде всего, жители города должны не бояться обращаться к власти с заявлениями, жалобами и требованиями. Надо отстаивать свои права. Обязательно обращаться за помощью и к своему депутату. Раз люди избрали «слугу народа», надо заставлять его работать в своих интересах.
Отмечу, что когда жители донского края обращаются за помощью к депутату, нередко, они не совсем понимают разницу между депутатом и чиновником. Многие считают, что раз принесли мне сегодня заявление, то завтра я им быстренько выделю деньги на решение любого вопроса. Но это не так. Главный инструмент депутата — это официальный запрос, который является инструментом контроля и движения для чиновника.
Избранные народом депутаты работают на общественных началах. Они не получают заработную плату. При этом если человеку потребуется помощь, депутат сам вникает во всевозможные проблемы, уставы, СНИПы, ГОСТы и правила. То есть изучают все сферы деятельности общества.
В то же время чиновник сидит на зарплате, занимаясь лишь своей узкой специализацией, имеет великое множество всевозможных замов и помощников. При этом, в большинстве случаев, ростовские чиновники не решают проблемы людей, за которые им платят из тех же карманов населения. А когда депутат выполняет свои обязанности, заставляя чиновника выполнять свои, указывая на его недочеты или нарушения прав граждан, некоторые возмущаются и подают на таких депутатов в суд. Для того, чтобы наказать депутата за его работу.