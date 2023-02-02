Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
География проживания граждан, потеряли свои деньги, вложив их в развитие производства ООО «Чистота Лайф», оказалась высока. Порядка 120-и человек — жителей Ростова, Крыма, Калининграда, Барнаула, Челябинска и Бийска, обратились с коллективным заявлением к Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
«На самом деле нас, пострадавших, гораздо больше. Но многие попросту боятся. А некоторые все еще надеются, что деньги удастся вернуть», — сообщает житель Ростовской области Александр Тихонов.
По его словам, в числе потерявших немалые суммы денег были и пенсионеры. Самой пожилой женщине — 85 лет.
Люди рассказывают, что знакомство с компанией началось в Telegram-канале. Там в июне 2021 года всем желающим предлагали стать агентами компании, приводить новых партнеров. За это обещались всевозможные скидки и дополнительный доход. Также людям предлагалось присоединиться к партнерской программе развития «компании ЧИ100ТА».
Подписчиков группы уверяли, что вложив собственные средства в выпуск инновационных продуктов, в создание современного уникального Скэнар-аппарата, они смогут получать дополнительный доход.
«Чем раньше вы присоединитесь к программе, тем выше доходность», — убеждало сообщение, пересланное в Telegram-канале от руководителя фирмы Александра Рявкина, гарантируя возврат средств точно в срок и с процентами.
И многие поверили. Несмотря на очевидные риски и явное сопротивление со стороны практически всех банков, они перевели деньги для того, чтобы уберечь их от инфляции и получать небольшой доход. Ведь «деньги должны работать» — так убеждает инвесторов практически любая реклама.
Ростовчанка Сания Байдамшина рассказывает, что перевести деньги на счет компании после заключения договора оказалось отнюдь не просто. Банк прерывал эти операции, открыто заявляя о подозрительных действиях.
«В одном банке мне вообще отказали в переводе — потребовали сперва на себя открыть счет юридического лица. Но я не захотела. В другом меня и вовсе предупредили о том, что это мошенники. А во многих банках просто отказывали», - делится информацией собеседница.
По ее словам, в итоге, только с помощью известного онлайн-банка, сфокусированного на дистанционном обслуживании клиентов, по указанным реквизитам компании удалось отправить инвестиции.
Доверие людей повысило обещание развития производства уникальных аппаратов Скэнар.
«Моя мама знакома с аппаратами Скэнар очень много лет. Она ими пользовалась, и была очень довольна. Поэтому когда она узнала, что в Москве появилась сетевая фирма, которая будет заниматься Скэнарами и БАДами, сперва мы приобрели там продукцию», - делится историей знакомства с «Чистотой Лайф» ростовчанка Сания Байдамшина.
По ее словам, летом 2021 года в Telegram-канале зашла речь о привлечении инвестиций на развитие производства. Изначально, вложить деньги, людям предлагали под беспрецедентные 20%.
«Я изучила отзывы и поняла, что многие уже вложили свои средства и получали выплаты. С сентября по декабрь я следила за отзывами. Было видно, что их писали совершенно обычные люди и они были очень довольны», - рассказывает Сания.
У пострадавшего жителя Ростовской области Александра Тихонова — другая история. Он рассказывает, что ранее работал консультантом в фирме Александра Рявкина. И заработок тогда, по его словам, был весьма достойным.
«Поэтому и я, и моя мама, вложили в общем 1,7 миллиона рублей в развитие производства под руководством Рявкина», - поясняет Александр.
О том, что их якобы обманули, люди поняли не сразу.
«Процентов я так и не дождался. Но, согласно заключенному договору, мне должны были полностью вернуть всю сумму. А этого не произошло», - отмечает Тихонов.
Пострадавшая Сания добавляет, что сперва пыталась выяснить, чем обусловлено отсутствие выплат.
«Елена, которая дистанционно занималась вопросами оформления договоров, долгое время рассказывала о существующих проблемах, которые компания вот-вот решит. Постоянно кормила обещаниями. То у них заморозили счета, то притормозили дела. А в итоге прислали мне сообщение о том, что они в одностороннем порядке расторгают прежние договоры и будут их заключать на новых условиях», - рассказывает ростовчанка.
По ее словам, Елена не рекомендовала обращаться в суд. Она убеждала, что, решив свои дела, «Чистота Лайф» обязательно все выплатит.
Озадаченные заимодавцы обратились с исками в суд.
В июле 2022 года Басманный суд Москвы присудил взыскать с ООО «Чистота Лайф» в пользу Александра Тихонова задолженность по договорам займа. Подтверждающие документы есть в наличии у редакции.
«Но, несмотря на наличие исполнительного листа, свои деньги я так и не увидел. Ни к чему не привело и обращение к судебным приставам, - говорит Тихонов. - Там надо мной чуть ли не смеялись, говоря о том, что «Чистота Лайф» уже подала заявление на банкротство. То есть они знали об этом».
Юристы подчеркивают, что в базе ФССП числится всего три производства по исполнительным листам, выданным физлицам. Все прекращены по п.3 ч.1. ст. 46 федерального закона № 229-ФЗ.
Собеседник добавляет, что в декабре 2022 года в Telegram-канале появилось издевательское, на его взгляд, видео. В нем демонстрировалось, как руководитель компании «Чистота Лайф» передает свою продукцию другой сетевой компании, под крылом которой она теперь и продается.
«У „Чистоты Лайф“ сейчас, как я понял, больше нет ничего, чтобы рассчитаться с нами. Компания снимала офис в центре Москвы на Спартаковской. Выяснилось, что аренду за офис Рявкин тоже не платил, и арендодатель подал в суд», — отмечает Тихонов.
По данным информационной системы СПАРК, заявление в суд о признании несостоятельности, компания «Чистота Лайф» подала в декабре 2022 года.
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 20 февраля 2023 года.
Получить на момент публикации статьи комментарий о ситуации от руководителя фирмы Александра Рявкина корреспонденту RostovGazeta не удалось. Номера телефонов компании отсутствуют в открытом доступе.
Редакция направила 26 января официальный запрос в ООО «Чистота Лайф». На момент публикации статьи ответ не получен. Информация уточняется.
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