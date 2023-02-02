«Но, несмотря на наличие исполнительного листа, свои деньги я так и не увидел. Ни к чему не привело и обращение к судебным приставам, - говорит Тихонов. - Там надо мной чуть ли не смеялись, говоря о том, что «Чистота Лайф» уже подала заявление на банкротство. То есть они знали об этом».