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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

«Нечистая чистота»: как ростовчане вложили деньги в московскую фирму и потеряли их

2 февраля 2023, 12:44
Фото: pvproduction/freepik.com
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростовской области. Они рассказали, как в рамках договоров сами вложили немалые суммы в развитие производства московской компании ООО «Чистота Лайф». Однако обещанные проценты не получали. И хотя суд встал на защиту людей, деньги вернуть не удалось.

От Ростова до Челябинска

География проживания граждан, потеряли свои деньги, вложив их в развитие производства ООО «Чистота Лайф», оказалась высока. Порядка 120-и человек — жителей Ростова, Крыма, Калининграда, Барнаула, Челябинска и Бийска, обратились с коллективным заявлением к Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

«На самом деле нас, пострадавших, гораздо больше. Но многие попросту боятся. А некоторые все еще надеются, что деньги удастся вернуть», — сообщает житель Ростовской области Александр Тихонов.

По его словам, в числе потерявших немалые суммы денег были и пенсионеры. Самой пожилой женщине — 85 лет.

Как искали вкладчиков

Люди рассказывают, что знакомство с компанией началось в Telegram-канале. Там в июне 2021 года всем желающим предлагали стать агентами компании, приводить новых партнеров. За это обещались всевозможные скидки и дополнительный доход. Также людям предлагалось присоединиться к партнерской программе развития «компании ЧИ100ТА».

 

Фото: скрин предоставил Александр Тихонов

Подписчиков группы уверяли, что вложив собственные средства в выпуск инновационных продуктов, в создание современного уникального Скэнар-аппарата, они смогут получать дополнительный доход. 

«Чем раньше вы присоединитесь к программе, тем выше доходность», — убеждало сообщение, пересланное в Telegram-канале от руководителя фирмы Александра Рявкина, гарантируя возврат средств точно в срок и с процентами.

И многие поверили. Несмотря на очевидные риски и явное сопротивление со стороны практически всех банков, они перевели деньги для того, чтобы уберечь их от инфляции и получать небольшой доход. Ведь «деньги должны работать» — так убеждает инвесторов практически любая реклама.

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Неожиданные преграды

Ростовчанка Сания Байдамшина рассказывает, что перевести деньги на счет компании после заключения договора оказалось отнюдь не просто. Банк прерывал эти операции, открыто заявляя о подозрительных действиях.

«В одном банке мне вообще отказали в переводе  — потребовали сперва на себя открыть счет юридического лица. Но я не захотела. В другом меня и вовсе предупредили о том, что это мошенники. А во многих банках просто отказывали», - делится информацией собеседница.

По ее словам, в итоге, только с помощью известного онлайн-банка, сфокусированного на дистанционном обслуживании клиентов, по указанным реквизитам компании удалось отправить инвестиции.

Ростовчанка Сания Байдамшина рассказывает, что перевести деньги на счет компании после заключения договора оказалось отнюдь не просто.
Фото: 1MI
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Странное доверие 

Доверие людей повысило обещание развития производства уникальных аппаратов Скэнар. 

«Моя мама знакома с аппаратами Скэнар очень много лет. Она ими пользовалась, и была очень довольна. Поэтому когда она узнала, что в Москве появилась сетевая фирма, которая будет заниматься Скэнарами и БАДами, сперва мы приобрели там продукцию», - делится историей знакомства с «Чистотой Лайф» ростовчанка Сания Байдамшина.

По ее словам, летом 2021 года в Telegram-канале зашла речь о привлечении инвестиций на развитие производства. Изначально, вложить деньги, людям предлагали под беспрецедентные 20%.

«Я изучила отзывы и поняла, что многие уже вложили свои средства и получали выплаты. С сентября по декабрь я следила за отзывами. Было видно, что их писали совершенно обычные люди и они были очень довольны», - рассказывает Сания.

У пострадавшего жителя Ростовской области Александра Тихонова — другая история. Он рассказывает, что ранее работал консультантом в фирме Александра Рявкина.  И заработок тогда, по его словам,  был весьма достойным.

«Поэтому и я, и моя мама, вложили в общем 1,7 миллиона рублей в развитие производства под руководством Рявкина», - поясняет Александр.

в Telegram-канале зашла речь о привлечении инвестиций на развитие производства. Изначально, вложить деньги, людям предлагали под беспрецедентные 20%.
Фото: unsplash.com
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Кормили обещаниями

О том, что их якобы обманули, люди поняли не сразу.  

«Процентов я так и не дождался. Но, согласно заключенному договору, мне должны были полностью вернуть всю сумму. А этого не произошло», - отмечает Тихонов.

Пострадавшая Сания добавляет, что сперва пыталась выяснить, чем обусловлено отсутствие выплат.

«Елена, которая дистанционно занималась вопросами оформления договоров, долгое время рассказывала о существующих проблемах, которые компания вот-вот решит. Постоянно кормила обещаниями. То у них заморозили счета, то притормозили дела. А в итоге прислали мне сообщение о том, что они в одностороннем порядке расторгают прежние договоры и будут их заключать на новых условиях», - рассказывает ростовчанка.

По ее словам, Елена не рекомендовала обращаться в суд. Она убеждала, что, решив свои дела, «Чистота Лайф» обязательно все выплатит.

Озадаченные заимодавцы обратились с исками в суд. 

В июле 2022 года Басманный суд Москвы присудил взыскать с ООО «Чистота Лайф» в пользу Александра Тихонова задолженность по договорам займа. Подтверждающие документы есть в наличии у редакции.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы присудил взыскать с ООО «Чистота Лайф» в пользу Александра Тихонова задолженность по договорам займа.
Фото: Яндекс.Карты

«Но, несмотря на наличие исполнительного листа, свои деньги я так и не увидел. Ни к чему не привело и обращение к судебным приставам, - говорит Тихонов. - Там надо мной чуть ли не смеялись, говоря о том, что «Чистота Лайф» уже подала заявление на банкротство. То есть они знали об этом».

Юристы подчеркивают, что в базе ФССП числится всего три производства по исполнительным листам, выданным физлицам. Все прекращены  по п.3 ч.1. ст. 46 федерального закона № 229-ФЗ. 

Продукция живет

Собеседник добавляет, что в декабре 2022 года в Telegram-канале появилось издевательское, на его взгляд, видео. В нем демонстрировалось, как руководитель компании «Чистота Лайф» передает свою продукцию другой сетевой компании, под крылом которой она теперь и продается.

Фото: 1MI

«У „Чистоты Лайф“ сейчас, как я понял, больше нет ничего, чтобы рассчитаться с нами. Компания снимала офис в центре Москвы на Спартаковской. Выяснилось, что аренду за офис Рявкин тоже не платил, и арендодатель подал в суд», — отмечает Тихонов.

По данным информационной системы СПАРК, заявление в суд о признании несостоятельности, компания «Чистота Лайф» подала в декабре 2022 года.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 20 февраля 2023 года.

Получить на момент публикации статьи комментарий о ситуации от руководителя фирмы Александра Рявкина корреспонденту RostovGazeta не удалось. Номера телефонов компании отсутствуют в открытом доступе.

Редакция направила 26 января официальный запрос в ООО «Чистота Лайф». На момент публикации статьи ответ не получен. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, как финансовые пирамиды обманывают ростовчан. 

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