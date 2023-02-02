Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД пишет, что поступило сообщение о стрельбе. Говорится, что это случилось возле одного из ТЦ.
«К моменту приезда полицейских стрелок покинул эту территорию. Он скрылся на автомобиле», — пишет издание.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. Издание уточнило, что сейчас идет розыск стрелявшего.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что расстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в Ростове.