rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля

2 февраля 2023, 12:35
Фото: гибдд.рф
Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
В Ростове-на-Дону в четверг, 2 февраля, неизвестный начал стрелять возле торгового центра, сообщают СМИ.

РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД пишет, что поступило сообщение о стрельбе. Говорится, что это случилось возле одного из ТЦ.

«К моменту приезда полицейских стрелок покинул эту территорию. Он скрылся на автомобиле», — пишет издание.

Шестилетний ребенок в Америке расстрелял учителя из оружия
Узнать подробнее

Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. Издание уточнило, что сейчас идет розыск стрелявшего.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что расстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в Ростове. 

Читайте также:
Шестилетний ребенок в Америке расстрелял учителя из оружияРасстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в РостовеГубернатор Голубев прокомментировал ЧП в Новошахтинске, где расстреляли полицейских
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Власти рассказали, какие ограничения проезда ввели в Ростове в феврале 2023 года
Сегодня, 12:24
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
Сегодня, 11:33
В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Сегодня, 11:32
В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
Сегодня, 11:16
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
Сегодня, 10:01