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Как Ростовводоканал оказался в руках иностранной офшорной компании, почему на предприятии с завидным постоянством менялись директора, и что творится сегодня с водоснабжением города — в материале RostovGazeta.
Ситуация с питьевой водой в Ростове остается неоднозначной. Ростовчане жалуются на качество питьевой воды. Эксперты без аргументации не рекомендуют пить без кипячения воду из под крана, и сокрушаются о серьезном износе сетей.
Экологи сходятся во мнении, что системы очистки водоканала не справляются из-за тотального загрязнения реки Дон. Они бьют тревогу, поясняя, что Ростов находится в шаге от полупустыни. И уже скоро наметится очевидный дефицит питьевой воды. Негодование собеседников усугубляет и нередкое отсутствие холодной воды из-за частых порывов коммунальных сетей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 15 лет назад водоканал передали в концессию
Бывший мэр Ростова разъяснил, что Ростовводоканал отдали в аренду — тогда не существовало понятия концессия. Но с обязательным условием, чтобы арендатор вложил в водопроводное хозяйство города миллиард рублей.
По словам экс-мэра, на такие условия согласился только «Евразийский», и это партнерство в те годы посчитали успешным решением.
Депутат Наталья Оськина вспоминает, как в Волгодонске, откуда она родом, городу несколько раз предлагали передать водоканал в частные руки. Но городские власти были категорически против.
«Ведь они понимают, что это стратегический, жизнеобеспечивающий объект. Нельзя допускать, чтобы коммерческие интересы держали в заложниках город посредством питьевой воды», — убеждена Оськина.
За прошедшие 15 лет аренды Ростовводоканала, существенно выросли тарифы.
«А концерн так и не выполнил взятые на себя обещания. При этом он брал хорошие кредиты под льготные проценты, обещал восстановить определенное число сетей, чтобы обеспечивать горожан качественной водой. Думаю, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы», — отмечает депутат Наталья Оськина.
Эксперты сходятся во мнении, что нельзя допускать передачи акций стратегически важных для города и региона предприятий в руки частной компании. И не просто частной, а иностранной, и еще хуже — иностранной офшорной компании.
«Ростовводоканал, и это исключительно мое предположение, стал именно такой компанией. Один из конечных бенефициаров в длинной цепочке его собственников — компания „Lareli Holdings Limited“, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. А это очень известный в мире офшор», — делится мнением политолог Александр Сухарь.
Политолог разъясняет, что компании, которые регистрируются в офшорах, как правило, уходят от налогов.
«А значит, видя главной целью получение прибыли, они вряд ли будут думать об интересах граждан. Тем более, чужой для них страны», — убежден политолог.
За последние годы в водоканале Ростова происходили странные события. Летом 2021-го арестовали бывшего председателя совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгия Светлицкого. Его обвиняли в хищении свыше двухсот миллионов рублей, принадлежащих Ростовводоканалу. Во время обыска в офисе и доме арестованного якобы нашли коллекцию дорогих часов, шикарные автомобили и очень много денег.
При этом его отец — Станислав Светлицкий, который занимал пост президента АО «Евразийский» и замминистра энергетики РФ, на тот момент отбывал срок 12 лет. Его также осудили за хищение средств в крупном размере.
В ноябре 2021 года гендиректор «Евразийского» Герман Вишневский потребовал полной замены членов совета директоров АО «Ростовводоканал». Причиной этому якобы стал ряд нарушений — незаконные сделки, необоснованное премирование, а также вывод средств предприятия с помощью сомнительных финансовых операций.
Вишневский утверждал, что противоправная деятельность бывших топ-менджеров Светлицких привела к развалу предприятия. Поэтому сейчас необходимо отстранить от должности генерального директора водоканала Дмитрия Кубрака.
Буквально на следующий день, Герман Вишневский и его коллега Михаил Поркшеев, который вскоре возглавил водоканал, не смогли попасть на свои рабочие места — приказ не пускать высшее руководство, дескать, отдал отстраненный от должности Дмитрий Кубрак.
На посту гендиректора водоканала Дмитрий Кубрак провел всего лишь порядка месяца. Об его увольнении стало известно в ноябре 2022 года. Не согласившись с таким исходом событий, Кубрак заперся в одном из кабинетов и не покидал его несколько недель. Редакция RostovGazeta освещала эти события.
Дмитрия Кубрака осудили на 3,5 года тюрьмы, обвинив в хищении 2,5 миллиона рублей. Один из бывших сотрудников предприятия, на условии анонимности, сообщил корреспонденту RostovGazeta, что в ситуации с Кубраком, на Ростовводоканале произошел внутрикорпоративный конфликт. Из-за этого, возможно, и произошла смена руководства.
Пост генерального директора водоканала в конце ноября 2021 года занял Михаил Поркшеев. Однако и против него в августе 2022 года возбудили уголовное дело. Тогда стало известно, что на водоканале прошли обыски, а Поркшеев, мог податься в бега. Позже суд отправил Поркшеева под домашний арест до 16 октября 2022 года. Предполагалось, что дело могло быть связано с вероятным хищением пяти миллионов рублей.
Было заявлено, что в отсутствии Михаила Поркшеева водоканалом руководил первый заместитель генерального директора Дмитрий Черняев. Сегодня ситуация вряд ли изменилась. По данным информационной системы СПАРК, генеральным директором Ростовводоканала по-прежнему является Михаил Поркшеев. А на официальном сайте предприятия и вовсе отсутствуют сведения о директоре.
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, кто сейчас возглавляет водоканал, сотрудники предприятия отвечали уклончиво. Одни сообщили, что «не помнят, поскольку директора часто менялись», другие — что «ничего не изменилось», и «кто прежде был, тот и руководит».
В Объединенной пресс-службе судов подчеркнули, что после избрания Михаилу Поркшееву меры пресечения в виде домашнего ареста до 16 октября 2022 года, никаких материалов о продлении меры не поступало. Эксперты полагают, что дело, скорее всего, находится на стадии следствия.
По данным информационной системы СПАРК, дочерней компанией Ростовводоканала является ООО «Водоканалстройкомплект» (ВСК). Фирма осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами и многого другого.
СПАРК выявляет в ее деятельности признаки неудовлетворительного финансового состояния. В 2021 году «дочка» Ростовводоканала отработала с убытком свыше 4,2 миллиона рублей. А ее исковая нагрузка, по данным СПАРК, превышает 2,3 миллиона рублей.
Также недавно стало известно, что АО «Евразийский», которому принадлежало 75% акций Ростовводоканала, может быть признано банкротом. Если это произойдет, то доля стратегически важного для города предприятия перейдет к новому владельцу.
СПАРК отмечает высокий риск в деятельности «Евразийского». У концерна отсутствует собственный капитал. В отношении одних его дочерних предприятий применяются процедуры банкротства, а другие исключены из ЕГРЮЛ.
На встрече с журналистами сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что акции «Евразийского» будут арестованы и выставлены на торги. Выкупать их городская администрация не планирует. Власти Ростова решили предоставить возможности бизнесу, рассчитывая найти нового инвестора и стратегического партнера.
«Такое решение я считаю, правильным. Ведь если сейчас на баланс города поставить изношенные коммунальные сети и вернуть себе концессию, то бюджет понесет колоссальные потери. Придется восстанавливать всю систему водоснабжения, которая 15 лет жила обещаниями», - убеждена Наталья Оськина.
В пресс-службе Ростовводоканала сообщили, что для улучшения качества поставляемых услуг, предприятие планомерно обновляет сети и модернизирует свои объекты в рамках производственной и инвестиционной программ предприятия.
«За последние 10 лет выполнена перекладка более 124 километров водопроводов и более 58 километров канализации. За это же время количество повреждений на водопроводных сетях и канализационных линиях снижено на 55% и 30%», - сообщили в Ростовводоканале.
По информации пресс-службы, немаловажное внимание водоканал уделяет вопросам качества воды. Весной 2021 года на водозаборных сооружениях была запущена в эксплуатацию установка по дозированию порошкообразного древесного активированного угля. Это, по словам пресс-службы, позволило решить проблему сезонного запаха воды, который возникает в реке Дон.
Весной 2022 года сделан очередной шаг для подготовки к возможному ухудшению качества воды в водоисточнике. В строй были введены установки дополнительной очистки, стоимостью порядка 20 миллионов рублей.
По информации пресс-службы администрации Ростова, показатель физического износа сетей водопровода и канализации сегодня составляет 47%. Для сравнения, в 2017 году — 59%.
«Уточним: ростовский водоканал является арендатором объектов водопроводно-канализационного хозяйства, которые находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону. Информацией о техническом износе располагает титульный балансосодержатель объектов водопроводно-канализационного хозяйства — МКУ „Управление казной города Ростова-на-Дону“, — подчеркнули в Ростовводоканале.
Редакция направила официальный запрос в Управление казны города. Информация о состоянии коммунальных сетей уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что причиной 15 коммунальных аварий, произошедших только за январь 2023 года, стал износ теплосетей. Это приводило к перебоям не только с отоплением, но и водоснабжением.