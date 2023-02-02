Пост генерального директора водоканала в конце ноября 2021 года занял Михаил Поркшеев. Однако и против него в августе 2022 года возбудили уголовное дело. Тогда стало известно, что на водоканале прошли обыски, а Поркшеев, мог податься в бега. Позже суд отправил Поркшеева под домашний арест до 16 октября 2022 года. Предполагалось, что дело могло быть связано с вероятным хищением пяти миллионов рублей.