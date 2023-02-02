Организаторы «Лучник Future» заявили о завершении приема заявок на участие

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Партнеры конкурса представили участникам 6 реальных PR-кейсов. Экспертам и жюри было предложено для рассмотрения 86 проектов. Уточним, что регламент мероприятия позволяет одной команде предложить несколько решений задач, пишут newsnn.ru.
Исполнительный директор проекта Юлия Мохова указала, что конкурс собирает вокруг себя будущих PR-специалистов со всей России. Интерес к проекту растет, а география участников расширяется. Это говорит об актуальности данного проекта и его значимой роли в развитии студенческого PR-сообщества.
Мохова отметила, что в этом году в конкурсе участвуют финалисты и победители прошлого года.
На следующем этапе конкурса жюри и эксперты будут оценивать работы участников. Онлайн-голосование специалистов в области PR будет продолжаться до 15 февраля. По итогам голосования будут определены финалисты, которым предстоит защитить свои проекты в рамках очных презентаций в Москве.
Мероприятие было учреждено дирекцией нацпремии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Инфопартнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.