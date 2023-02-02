Организаторы «Лучник Future» заявили о завершении приема заявок на участие

Исполнительный директор проекта Юлия Мохова указала, что конкурс собирает вокруг себя будущих PR-специалистов со всей России. Интерес к проекту растет, а география участников расширяется. Это говорит об актуальности данного проекта и его значимой роли в развитии студенческого PR-сообщества.