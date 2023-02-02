Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Ранее Telegram-каналы писали о мужчине, якобы устроившем стрельбу возле ТЦ на улице Еременко. Они говорили, что после случившегося он скрылся на машине.
«Он работал у нас в ТЦ, потом запил и его уволили. Известно, что он пятерых детей воспитывает», — пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на одного из сотрудников центра.
Он добавил, что нападавшего обезвредил охранник и никто не пострадал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Расширенный материал о том, что известно об этом ситуации, читайте по ссылке. Также появилось видео с вооруженным человеком.