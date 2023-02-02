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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Отец пятерых детей мог устроить стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля

2 февраля 2023, 14:43
Фото: ТГ канал Че по Ростову
В Ростове-на-Дону подозреваемым в стрельбе возле торгового центра может быть многодетный отец, пишут СМИ.

Ранее Telegram-каналы писали о мужчине, якобы устроившем стрельбу возле ТЦ на улице Еременко. Они говорили, что после случившегося он скрылся на машине.

«Он работал у нас в ТЦ, потом запил и его уволили. Известно, что он пятерых детей воспитывает», — пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на одного из сотрудников центра.

Он добавил, что нападавшего обезвредил охранник и никто не пострадал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Расширенный материал о том, что известно об этом ситуации, читайте по ссылке. Также появилось видео с вооруженным человеком.

 

Видео: ТГ канал Че по Ростову
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