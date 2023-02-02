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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Пахнущая болотом ржавая вода пошла из кранов в домах ростовчан с 1 февраля

2 февраля 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной из-под крана идет грязная вода, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Вода приобрела оранжевый оттенок и имеет неприятный запах. По словам горожан, она пахнет болотом.

«Как будто лягушки жили в воде года три, не меньше», — заявили горожане.

Они добавили, что аналогичные проблемы есть и в других частях города. В том числе на улицах Мечникова и Вятской.

«Нужно на экспертизу и потом в прокуратуру, что оплачиваете питьевую. У вас там еще и постоянно течет по улице вода. На конечной постоянное озеро, аквапарк открывать можно», — сообщили местные жители.

Хотя некоторые горожане заявили, что у них проблем нет.

«Стесняюсь спросить, на Орбитальной где конкретно? У нас ничего подобного не наблюдается», — говорится в комментариях.

Ранее в Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник.

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