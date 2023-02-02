Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Вода приобрела оранжевый оттенок и имеет неприятный запах. По словам горожан, она пахнет болотом.
«Как будто лягушки жили в воде года три, не меньше», — заявили горожане.
Они добавили, что аналогичные проблемы есть и в других частях города. В том числе на улицах Мечникова и Вятской.
«Нужно на экспертизу и потом в прокуратуру, что оплачиваете питьевую. У вас там еще и постоянно течет по улице вода. На конечной постоянное озеро, аквапарк открывать можно», — сообщили местные жители.
Хотя некоторые горожане заявили, что у них проблем нет.
«Стесняюсь спросить, на Орбитальной где конкретно? У нас ничего подобного не наблюдается», — говорится в комментариях.
Ранее в Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник.