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Updated Сегодня, 09:29

Пермский автохолдинг VERRA признан одним из 30 лучших работодателей РФ

2 февраля 2023, 09:29
Фото: VERRA
На рекрутинговой онлайн-платформе HeadHunter опубликован рейтинг лучших работодателей России за 2022 год. Одну из лидирующих позиций занял пермский автохолдинг VERRA.

Компания принимает участие в рейтинге с 2020 года. В 2022 году она вошла в топ-30 российских предприятий, где работает до 1000 сотрудников.

VERRA является единственной автомобильной компанией, которая вошла в тридцатку лучших по России в данной категории. Как отмечает гендиректор автохолдинга Анна Бояршинова, средний период работы сотрудников в компании составляет более девяти с половиной лет, пишет properm.ru.

Каждый, кто работает в VERRA, знает о заинтересованности автохолдинга в развитии сотрудников и что компания готова всегда помочь в случае необходимости.

«У нас сильная корпоративная культура, свой университет и различные программы поддержки. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», — подчеркнула Бояршинова.

Уточним, что эксперты HH.ru анализировали компании в рейтинге по трем критериям. Это оценка развития HR-процессов внутри компании, внешняя оценка с учетом мнения соискателей, а также отзывы сотрудников, которые работали или работают в компании в настоящее время.

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