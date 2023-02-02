Пермский автохолдинг VERRA признан одним из 30 лучших работодателей РФ

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Компания принимает участие в рейтинге с 2020 года. В 2022 году она вошла в топ-30 российских предприятий, где работает до 1000 сотрудников.
VERRA является единственной автомобильной компанией, которая вошла в тридцатку лучших по России в данной категории. Как отмечает гендиректор автохолдинга Анна Бояршинова, средний период работы сотрудников в компании составляет более девяти с половиной лет, пишет properm.ru.
Каждый, кто работает в VERRA, знает о заинтересованности автохолдинга в развитии сотрудников и что компания готова всегда помочь в случае необходимости.
«У нас сильная корпоративная культура, свой университет и различные программы поддержки. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», — подчеркнула Бояршинова.
Уточним, что эксперты HH.ru анализировали компании в рейтинге по трем критериям. Это оценка развития HR-процессов внутри компании, внешняя оценка с учетом мнения соискателей, а также отзывы сотрудников, которые работали или работают в компании в настоящее время.