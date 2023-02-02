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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Первого февраля стартовал международный студенческий конкурс “Экономика трансформаций

2 февраля 2023, 14:18
Фото: pxhere.com
На международном конкурсе будут представлены студенческие разработки социальных, экономических, инфраструктурных и экологических проектов.

Участниками конкурса “Экономика трансформаций” могут стать учащиеся высших учебных заведений, аспиранты, магистранты, исследователи и эксперты. Призовой фонд составляет три миллиона рублей.

 

Конкурс проводится при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Южного федерального университета, Донского государственного технического университета, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова (НПИ), Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Банк “Центр-инвест” выступает финансовым партнером конкурса.

 

Желающим принять участие необходимо разработать проект и заполнить заявку на официальном сайте мероприятия. В проекте должны быть отражены основные разделы для комплексного подхода к реализации структурных трансформаций с описанием рынка, стратегии, заинтересованных сторон, механизмов продвижения, научных основ и т. д.

 

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля текущего года. Победители будут награждены в рамках торжественной церемонии, которая состоится 26 мая 2023 года, в День российского предпринимательства.

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