Первого февраля стартовал международный студенческий конкурс “Экономика трансформаций

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Участниками конкурса “Экономика трансформаций” могут стать учащиеся высших учебных заведений, аспиранты, магистранты, исследователи и эксперты. Призовой фонд составляет три миллиона рублей.
Конкурс проводится при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Южного федерального университета, Донского государственного технического университета, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова (НПИ), Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Банк “Центр-инвест” выступает финансовым партнером конкурса.
Желающим принять участие необходимо разработать проект и заполнить заявку на официальном сайте мероприятия. В проекте должны быть отражены основные разделы для комплексного подхода к реализации структурных трансформаций с описанием рынка, стратегии, заинтересованных сторон, механизмов продвижения, научных основ и т. д.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля текущего года. Победители будут награждены в рамках торжественной церемонии, которая состоится 26 мая 2023 года, в День российского предпринимательства.