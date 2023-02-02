Подопечным фонда «Синдром любви» помог Банк ЗЕНИТ

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Собранные средства направят на занятия детей с синдромом Дауна с опытными логопедами, дефектологами и психологами. А их родители побывают на профессиональных семейных консультациях и получат необходимые методические пособия.
Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко рассказал, что в акции фонда «Синдром любви» сотрудники банка участвуют каждый год. Он выразил уверенность, что каждый купленный подарок поможет сформировать комфортную среду для успешного развития особенных детей и раскрыть их потенциал.
"У этих подарков есть особый смысл, за счет них ребята учатся новому. Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!», — отметила генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.