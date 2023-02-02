Подопечным фонда «Синдром любви» помог Банк ЗЕНИТ

"У этих подарков есть особый смысл, за счет них ребята учатся новому. Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!», — отметила генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.