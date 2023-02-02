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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Подопечным фонда «Синдром любви» помог Банк ЗЕНИТ

2 февраля 2023, 11:20
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ в рамках новогодней акции «Наполни сани чудесами» помог 70 подопечным фонда «Синдром любви», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Собранные средства направят на занятия детей с синдромом Дауна с опытными логопедами, дефектологами и психологами. А их родители побывают на профессиональных семейных консультациях и получат необходимые методические пособия.

Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко рассказал, что в акции фонда «Синдром любви» сотрудники банка участвуют каждый год. Он выразил уверенность, что каждый купленный подарок поможет сформировать комфортную среду для успешного развития особенных детей и раскрыть их потенциал.

"У этих подарков есть особый смысл, за счет них ребята учатся новому.  Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!», — отметила генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.

#Елена Янкевич
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