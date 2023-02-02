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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Покажите им «Чебурашку»: обезьянам в Ростовском зоопарке купили телевизор

2 февраля 2023, 07:33
Фото: ТГ канал rostov_zoo_official
Обезьянам в Ростовском зоопарке по телевизору показали других обезьян

Обезьянам в Ростовском зоопарке по телевизору показали других обезьян

Телевизор с документальным кино установили в месте обитания обезьян в Ростовском зоопарке, сообщается в соцсетях учреждения.

Зоологи в Ростовском зоопарке на днях получили новый телевизор. Установить и включить его они решили в месте обитания обезьян. На экране транслировался документальный фильм про самих приматов. Сообщается, что ростовские обезьяны внимательно и с большим интересом посмотрели картину.

В комментариях ростовчане похвалили задумку зоологов. Они пишут: «Как внимательно обезьяны смотрели телевизор!», «Браво! Какая интересная и познавательная задумка! Они с таким интересом смотрят!», «Прикольно! По глазам вижу хотят познакомиться… Когда они оценят ситуацию, поймут, что они там главные, действия будут другие…», «Покажите им „Чебурашку“.

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Также ростовчане предложили сотрудникам зоопарка показать обезьянам мультфильм. Зоологи ответили, что обязательно осуществят эту идею.

Ранее слонам из зоопарка в Ростове сделали педикюр.

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