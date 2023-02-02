Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Зоологи в Ростовском зоопарке на днях получили новый телевизор. Установить и включить его они решили в месте обитания обезьян. На экране транслировался документальный фильм про самих приматов. Сообщается, что ростовские обезьяны внимательно и с большим интересом посмотрели картину.
В комментариях ростовчане похвалили задумку зоологов. Они пишут: «Как внимательно обезьяны смотрели телевизор!», «Браво! Какая интересная и познавательная задумка! Они с таким интересом смотрят!», «Прикольно! По глазам вижу хотят познакомиться… Когда они оценят ситуацию, поймут, что они там главные, действия будут другие…», «Покажите им „Чебурашку“.
Также ростовчане предложили сотрудникам зоопарка показать обезьянам мультфильм. Зоологи ответили, что обязательно осуществят эту идею.
Ранее слонам из зоопарка в Ростове сделали педикюр.