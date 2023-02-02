В комментариях ростовчане похвалили задумку зоологов. Они пишут: «Как внимательно обезьяны смотрели телевизор!», «Браво! Какая интересная и познавательная задумка! Они с таким интересом смотрят!», «Прикольно! По глазам вижу хотят познакомиться… Когда они оценят ситуацию, поймут, что они там главные, действия будут другие…», «Покажите им „Чебурашку“.