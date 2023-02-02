Они также добавили, что звонок о стрельбе получили в отделе полиции № 8. После получения сигнала сотрудники полиции немедленно выехали к торговому центру, однако к моменту прибытия подозреваемый уже скрылся. По предварительной информации полиции, никто не пострадал, а правоохранители продолжают поиски злоумышленника.