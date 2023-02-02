Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Напомним, ранее сообщалось, что по факту инцидента в ТЦ «Димбо» на Западном жилом массиве Ростова-на-Дону начали розыск людей, вооруженных автоматами.
«Указанная информация не соответствует действительности», — сообщили в полиции.
Они также добавили, что звонок о стрельбе получили в отделе полиции № 8. После получения сигнала сотрудники полиции немедленно выехали к торговому центру, однако к моменту прибытия подозреваемый уже скрылся. По предварительной информации полиции, никто не пострадал, а правоохранители продолжают поиски злоумышленника.
СМИ также попросили ориентироваться на комментарии официальных органов власти, чтобы не допускать дезинформации.