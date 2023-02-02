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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Полиция Ростова опровергла поиски троих вооруженных людей после стрельбы в ТЦ

2 февраля 2023, 15:53
Фото: 61.мвд.рф
В полиции Ростова опровергли розыск вооруженных людей, связанных с перестрелкой в ТЦ «Димбо», об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту инцидента в ТЦ «Димбо» на Западном жилом массиве Ростова-на-Дону начали розыск людей, вооруженных автоматами.

«Указанная информация не соответствует действительности», — сообщили в полиции.

В Ростове появилось видео стрельбы в ТЦ «Димбо» на Западном жилом массиве
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Они также добавили, что звонок о стрельбе получили в отделе полиции № 8. После получения сигнала сотрудники полиции немедленно выехали к торговому центру, однако к моменту прибытия подозреваемый уже скрылся. По предварительной информации полиции, никто не пострадал, а правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

СМИ также попросили ориентироваться на комментарии официальных органов власти, чтобы не допускать дезинформации.

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