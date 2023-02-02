Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В регионе утвердили способы информирования населения в случае опасности. Они отражены в специальном документе.
Говорится, что проверки сирен будут проводить два раза в год - в марте и октябре. Если они отсутствуют в населенном пункте, то оповещать людей должны посыльные. Они могут передвигаться на автомобиле или пешком.
Чтобы работа была эффективнее, предусмотрены световые и звуковые сигналы. Кроме того, можно задействовать механические сирены.
Ранее стало известно, что в Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения.