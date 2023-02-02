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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора

2 февраля 2023, 14:25
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области губернатор будет решать о включении сирен при ЧС
В Ростовской области в случае чрезвычайной ситуации решение о включении сирен оповещения будет принимать губернатор, говорится в постановлении правительства региона.

В регионе утвердили способы информирования населения в случае опасности. Они отражены в специальном документе. 

Говорится, что проверки сирен будут проводить два раза в год - в марте и октябре. Если они отсутствуют в населенном пункте, то оповещать людей должны посыльные. Они могут передвигаться на автомобиле или пешком. 

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Чтобы работа была эффективнее, предусмотрены световые и звуковые сигналы. Кроме того, можно задействовать механические сирены. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
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