Российских спортсменов допустят на Олимпийские игры-2024

Как сообщает телеканал «360», организаторы следующих олимпийских игр в Париже заявили, что намерены действовать в соответствии с ранее утвержденным планом МОК в отношении белорусских и российских спортсменов. Это означает, что они будут допущены к соревнованиям, но смогут выступать только в нейтральном статусе.