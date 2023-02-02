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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Российских спортсменов допустят на Олимпийские игры-2024

2 февраля 2023, 15:09
Фото: piqsels.com
Спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в летних Олимпийских играх в 2024 году. Это подтвердили организаторы соревнований Paris-2024.

Как сообщает телеканал «360», организаторы следующих олимпийских игр в Париже заявили, что намерены действовать в соответствии с ранее утвержденным планом МОК в отношении белорусских и российских спортсменов. Это означает, что они будут допущены к соревнованиям, но смогут выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Международный Олимпийский комитет принял санкции в отношении спортсменов из РФ и Беларуси. Под запретом на международных соревнованиях оказались гимны и флаги этих стран.

#Спорт
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