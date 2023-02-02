Российских спортсменов допустят на Олимпийские игры-2024

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Как сообщает телеканал «360», организаторы следующих олимпийских игр в Париже заявили, что намерены действовать в соответствии с ранее утвержденным планом МОК в отношении белорусских и российских спортсменов. Это означает, что они будут допущены к соревнованиям, но смогут выступать только в нейтральном статусе.
Ранее Международный Олимпийский комитет принял санкции в отношении спортсменов из РФ и Беларуси. Под запретом на международных соревнованиях оказались гимны и флаги этих стран.