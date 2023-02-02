Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В субботу, 4 февраля, температура воздуха составит плюс два градуса, в воскресенье — плюс один градус. На выходных ожидается снегопад.
При этом в ночное время могут быть небольшие заморозки. Что касается других городов-миллионников, то температура будет ниже.
В Воронеже в выходные днем температура будет ниже нуля. Также же условия ожидаются в Волгограде, Самаре, Москве и Уфе.
Холоднее чем в Ростове будет в Челябинске, Перми и Омске.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.