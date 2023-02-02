rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Ростов-на-Дону станет самым теплым городом-миллионником в РФ с 4 по 5 февраля

2 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону станет самым теплым городом-миллионником в РФ с 4 по 5 февраля
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных сложится самая теплая погода среди городов-миллионников, следует из прогнозов.

В субботу, 4 февраля, температура воздуха составит плюс два градуса, в воскресенье — плюс один градус. На выходных ожидается снегопад.

При этом в ночное время могут быть небольшие заморозки. Что касается других городов-миллионников, то температура будет ниже.

В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды
Узнать подробнее

В Воронеже в выходные днем температура будет ниже нуля. Также же условия ожидаются в Волгограде, Самаре, Москве и Уфе.

Холоднее чем в Ростове будет в Челябинске, Перми и Омске.

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. 

Читайте также:
В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогодыРостовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
«Обыски и аресты»: что сегодня творится в Ростовводоканале
Сегодня, 08:10
Покажите им «Чебурашку»: обезьянам в Ростовском зоопарке купили телевизор
Сегодня, 07:33
Власти в Ростове-на-Дону начали судиться с протестующими коммунальщиками
Сегодня, 06:35
Герман Вишневский подтвердил задержание четверых инспекторов в «Ростовводоканале»
Сегодня, 05:08
Сразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году
Вчера, 18:57