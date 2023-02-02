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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Ростовчанка нашла бросившую ее в роддоме маму спустя 40 лет

Сегодня, 11:13
Жительница Новочеркасска Ростовской области Ольга Ивасилишина спустя 40 лет нашла свою маму, которая оставила ее в роддоме, простила ее и взяла под опеку.

Как пишет “КП - Ростов-на-Дону”, Ольга росла сиротой, но это не помешало ей получить образование, найти работу, выйти замуж и родить двоих детей.

Она долгое время хотела найти свою маму. На руках было только два документа - свидетельство о рождении и выписка из истории рождения. Ольга выяснила, что ее мама страдала от тяжелого хронического заболевания и не могла воспитывать ребенка.

Позже волонтеры помогли Ольге найти младшую сестру мамы и через нее вышли и на саму пенсионерку. Тест ДНК подтвердил близкое родство.

Как рассказала сама Ольга, обиды на маму у нее никогда не было. Сейчас пенсионерка находится в соцучреждении — из-за хронического заболевания ей требуется особый уход. Однако дочь постоянно навещает ееа, привозит продукты и лекарства, водит по врачам и восстанавливает документы. Она также познакомила пожилую женщину с внучками.

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