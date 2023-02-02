Ростовчанка нашла бросившую ее в роддоме маму спустя 40 лет

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как пишет “КП - Ростов-на-Дону”, Ольга росла сиротой, но это не помешало ей получить образование, найти работу, выйти замуж и родить двоих детей.
Она долгое время хотела найти свою маму. На руках было только два документа - свидетельство о рождении и выписка из истории рождения. Ольга выяснила, что ее мама страдала от тяжелого хронического заболевания и не могла воспитывать ребенка.
Позже волонтеры помогли Ольге найти младшую сестру мамы и через нее вышли и на саму пенсионерку. Тест ДНК подтвердил близкое родство.
Как рассказала сама Ольга, обиды на маму у нее никогда не было. Сейчас пенсионерка находится в соцучреждении — из-за хронического заболевания ей требуется особый уход. Однако дочь постоянно навещает ееа, привозит продукты и лекарства, водит по врачам и восстанавливает документы. Она также познакомила пожилую женщину с внучками.