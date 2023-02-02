Ростовчанка нашла бросившую ее в роддоме маму спустя 40 лет

Как рассказала сама Ольга, обиды на маму у нее никогда не было. Сейчас пенсионерка находится в соцучреждении — из-за хронического заболевания ей требуется особый уход. Однако дочь постоянно навещает ееа, привозит продукты и лекарства, водит по врачам и восстанавливает документы. Она также познакомила пожилую женщину с внучками.