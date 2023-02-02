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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Ростовские учёные разрешили промысел в Азовском море дорогого моллюска из Японии

2 февраля 2023, 08:43
Фото: azniirkh.vniro.ru
Ростовские учёные разрешили промысел в Азовском море дорогого моллюска из Японии
В Азовском море разрешено вылавливать анадару — моллюска, завезенного из Азии, сообщили ростовские ученые из АзНИИРХ.

Ростовские ученые подсчитали рекомендованный объем вылова двустворчатого моллюска анадара. Его добыча в 2023 году не должна превысит 1,5 тысячи тонн. Анадара является деликатесом, рыбодобытчики уже проявили к нему свой интерес.

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Фото: azniirkh.vniro.ru

Исследователи уточнили, что для Азовского моря дорогостоящий моллюск является чужеродным. Его родиной можно считать моря Дальнего Востока. В Азовском море он впервые был обнаружен в 1989 году. К 2017 году анадара расселился практически по всей акватории Азово-Черноморского бассейна. Ученые связывают это с повышением солености воды.

Ранее сообщалось, что ловить осетра в Ростовской области разрешат не раньше 2030 года.

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#Алина Заярная#Общество#Ростовская область
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