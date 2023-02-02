Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Ростовские ученые подсчитали рекомендованный объем вылова двустворчатого моллюска анадара. Его добыча в 2023 году не должна превысит 1,5 тысячи тонн. Анадара является деликатесом, рыбодобытчики уже проявили к нему свой интерес.
Исследователи уточнили, что для Азовского моря дорогостоящий моллюск является чужеродным. Его родиной можно считать моря Дальнего Востока. В Азовском море он впервые был обнаружен в 1989 году. К 2017 году анадара расселился практически по всей акватории Азово-Черноморского бассейна. Ученые связывают это с повышением солености воды.
Ранее сообщалось, что ловить осетра в Ростовской области разрешат не раньше 2030 года.