Исследователи уточнили, что для Азовского моря дорогостоящий моллюск является чужеродным. Его родиной можно считать моря Дальнего Востока. В Азовском море он впервые был обнаружен в 1989 году. К 2017 году анадара расселился практически по всей акватории Азово-Черноморского бассейна. Ученые связывают это с повышением солености воды.