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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Ростовские врачи спасли мужчину от огромной опухоли, мешающей дышать

2 февраля 2023, 09:10
Фото: Минздрав РО
Хирургам Ростовского онкоцентра удалось спасти жизнь пациента с огромной опухолью щитовидной железы, сообщается на сайте медучреждения.

В Ростовском онкоцентре успешно прошла сложнейшая операция по удалению опухоли щитовидной железы. Доброкачественное образование распространилось от шеи в грудную клетку, сдавило трахею, пищевод и оттеснило магистральные сосуды.

Операцию проводили две бригады хирургов. Ситуацию осложняла также невозможность осуществить искусственную вентиляцию лёгких — просвет составлял лишь девять миллиметров.

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Однако сейчас, после удаления опухоли, жизни пациента ничего не угрожает. Его уже готовят к выписке.

Ранее в Ростове врачи горбольницы № 20 удалили младенцу опухоль, составляющую 17% его веса.

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