Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Ростовском онкоцентре успешно прошла сложнейшая операция по удалению опухоли щитовидной железы. Доброкачественное образование распространилось от шеи в грудную клетку, сдавило трахею, пищевод и оттеснило магистральные сосуды.
Операцию проводили две бригады хирургов. Ситуацию осложняла также невозможность осуществить искусственную вентиляцию лёгких — просвет составлял лишь девять миллиметров.
Однако сейчас, после удаления опухоли, жизни пациента ничего не угрожает. Его уже готовят к выписке.
Ранее в Ростове врачи горбольницы № 20 удалили младенцу опухоль, составляющую 17% его веса.