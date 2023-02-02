Координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктор Водолацкий сообщил, что в настоящий момент многие луганские военнослужащие нуждаются в медицинском обследовании, а в будущем большинству участников СВО потребуется реабилитация.