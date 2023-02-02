Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктор Водолацкий сообщил, что в настоящий момент многие луганские военнослужащие нуждаются в медицинском обследовании, а в будущем большинству участников СВО потребуется реабилитация.
По словам депутата, властям следует рассмотреть возможность строительства республиканского госпиталя, в котором участники СВО и члены их семей смогут получить необходимую им качественную медицинскую помощь.
Вторым значимым вопросом депутат указал невозможность бойцов пройти медобследования, из-за которых здоровье военнослужащих может пошатнуться, а без диагностики и лечения текущих заболеваний они даже рискуют стать инвалидами первой группы.
«Предлагаю создание мобильных медицинских групп с целью освидетельствования всех военнослужащих, кому 50+ [прим. редакции — лет]», — добавил Виктор Водолацкий.
Ранее Виктор Водолацкий заявил, что релоканты должны возвращаться домой через зону СВО.