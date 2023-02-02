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Ростовский депутат Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для участников СВО

2 февраля 2023, 18:10
Фото: syria.mil.ru
Ростовский депутат Виктор Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для реабилитации военнослужащих, которые участвовали в спецоперации, об этом рассказал портал ТАСС.

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктор Водолацкий сообщил, что в настоящий момент многие луганские военнослужащие нуждаются в медицинском обследовании, а в будущем большинству участников СВО потребуется реабилитация.

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По словам депутата, властям следует рассмотреть возможность строительства республиканского госпиталя, в котором участники СВО и члены их семей смогут получить необходимую им качественную медицинскую помощь.

Вторым значимым вопросом депутат указал невозможность бойцов пройти медобследования, из-за которых здоровье военнослужащих может пошатнуться, а без диагностики и лечения текущих заболеваний они даже рискуют стать инвалидами первой группы.

«Предлагаю создание мобильных медицинских групп с целью освидетельствования всех военнослужащих, кому 50+ [прим. редакции — лет]», — добавил Виктор Водолацкий.

Ранее Виктор Водолацкий заявил, что релоканты должны возвращаться домой через зону СВО.

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