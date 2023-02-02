Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Telegram-каналы писали о мужчине, которые пришел к ТЦ «Димбо» и открыл огонь из автомата. Говорилось, что после этого он скрылся на автомобиле.
Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется. Между тем, в соцсетях пользователи активно общаются на эту тему.
«Шизофрения стала обостряться стремительно», — говорится в комментариях.
«Это что же он сейчас с автоматом по городу катается?», — интересуются ростовчане.
«Съехавший с катушек мужчина мечется по Ростову со страйкбольным автоматом», — пишут горожане.
Некоторые предположили, что мужчина мог быть пьяным.