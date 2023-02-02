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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

«Шизофрения обостряется»: ростовчане высказались о стрелке возле ТЦ

2 февраля 2023, 15:14
Фото: ТГ канал Shot

Ростовчане назвали сумасшедшим стрелка возле торгового центра «Димбо»

В Ростове-на-Дону появилась информация о стрельбе возле торгового центра, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Telegram-каналы писали о мужчине, которые пришел к ТЦ «Димбо» и открыл огонь из автомата. Говорилось, что после этого он скрылся на автомобиле.

Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется. Между тем, в соцсетях пользователи активно общаются на эту тему.

Отец пятерых детей мог устроить стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля
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«Шизофрения стала обостряться стремительно», — говорится в комментариях.

«Это что же он сейчас с автоматом по городу катается?», — интересуются ростовчане.

«Съехавший с катушек мужчина мечется по Ростову со страйкбольным автоматом», — пишут горожане.

Некоторые предположили, что мужчина мог быть пьяным.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
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