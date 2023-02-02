rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Стали известны подробности о розыске вооруженного мужчины в Ростове-на-Дону 2 февраля

2 февраля 2023, 13:06
Фото: гибдд.рф
Стали известны подробности розыска вооруженного мужчины в Ростове-на-Дону 2 февраля
В Ростове-на-Дону продолжается розыск 50-летнего мужчины, который может быть вооружен, проинформировал Telegram-канал «Че по Ростову».

Первоначально Telegram-каналы писали о троих людях с оружием, рассекающим по улицам города на автомобиле. Однако позже версия изменилась и говорилось только об одном разыскиваемом.

«В данный момент ищут только Владимира Уткина. Он бросил машину и ушел пешком в неизвестном направлении», — пишет «Че по Ростову».

Отмечается, что сейчас продолжает действовать план «Сирена», а полицейские якобы проверяют и осматривают подозрительные автомобили. Официальной информации по этому поводу не было, она уточняется.

Ранее в Ростовской области усиляли патруль М-4 «Дон» после стрельбы в Новошахтинске.

Читайте также:
Расстрелянного в Новошахтинске полицейского выписали из больницы днем 30 декабряРасстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в Ростове
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове многодетный отец открыл стрельбу в ТЦ, а в водоканале выявили вымогателей
Сегодня, 14:58
Решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора
Сегодня, 14:25
«Шизофрения обостряется»: ростовчане высказались о стрелке возле ТЦ
Сегодня, 15:14
Что известно о стрельбе возле ТЦ в Ростове и кого в этом заподозрили
Сегодня, 13:42
Хакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО
Сегодня, 13:05
Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе
Сегодня, 12:58