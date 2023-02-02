Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Первоначально Telegram-каналы писали о троих людях с оружием, рассекающим по улицам города на автомобиле. Однако позже версия изменилась и говорилось только об одном разыскиваемом.
«В данный момент ищут только Владимира Уткина. Он бросил машину и ушел пешком в неизвестном направлении», — пишет «Че по Ростову».
Отмечается, что сейчас продолжает действовать план «Сирена», а полицейские якобы проверяют и осматривают подозрительные автомобили. Официальной информации по этому поводу не было, она уточняется.
Ранее в Ростовской области усиляли патруль М-4 «Дон» после стрельбы в Новошахтинске.