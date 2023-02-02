rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Стало известно, что за вооруженного мужчину ищет полиция в Ростове-на-Дону 2 февраля

2 февраля 2023, 12:47
Фото: 1MI
Стало известно, какого вооруженного мужчину ищет полиция в Ростове-на-Дону 2 февраля
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, у которого может быть с собой оружие, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее Telegram-каналы писали, что якобы идет розыск вооруженных мужчин на Nissan. Говорилось, что их видели на пересечении Малиновского и Еременко.

«Изначально искали 50-летнего Владимира Уткина и двух его подельников. Позже стало известно, что никаких сообщников не было», — пишет «Че по Ростову».

В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Узнать подробнее

Отмечается, что мужчина бросил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, они уточняются.

Не исключено, что это может быть украинская провокация. 

До этого в центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина ждет от своих хозяев вооружениеВ Ростове на могут найти мужчину, заявившего о вооруженных людях с флагами Украины
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
Сегодня, 12:35
Власти рассказали, какие ограничения проезда ввели в Ростове в феврале 2023 года
Сегодня, 12:24
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
Сегодня, 11:33
В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Сегодня, 11:32
В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
Сегодня, 11:16
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
Сегодня, 10:01