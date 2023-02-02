Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Ранее Telegram-каналы писали, что якобы идет розыск вооруженных мужчин на Nissan. Говорилось, что их видели на пересечении Малиновского и Еременко.
«Изначально искали 50-летнего Владимира Уткина и двух его подельников. Позже стало известно, что никаких сообщников не было», — пишет «Че по Ростову».
Отмечается, что мужчина бросил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, они уточняются.
Не исключено, что это может быть украинская провокация.
До этого в центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов.