Стало известно, сколько денег нужно ростовчанам для финансовой независимости

В 2021 году этот показатель составлял 36%. Еще 61% ростовчан заявили, что в собственности должна быть недвижимость для сдачи в аренду, еще 18% хотят иметь свой бизнес, 3% респондентов важным пунктом назвали инвестиции в акции и облигации. Участники опроса рассказали, каким должен быть финансово независимый ростовчанин. Он должен полностью себя обеспечивать (65% против 61% в 2021 году), жить в собственном доме (64 против 53%) и иметь заработок, которого хватает на все нужды (55% против 53%). Также в этот список включили путешествия (19% против 28%), помощь родственникам (12% против 22%) и пассивный доход (17% против 16%).