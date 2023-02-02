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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Стало известно, сколько денег нужно ростовчанам для финансовой независимости

2 февраля 2023, 11:15
Фото: 1MI
Жителям Ростова-на-Дону необходимо 3,9 миллиона рублей для финансовой независимости, говорится в исследовании СберСтрахование жизни.

При этом в 2021 году ростовчанам было достаточно 2,95 миллиона рублей. Они заявили, что фундаментом финансовой независимости является достойная зарплата. Об этом рассказали 78% опрошенных, в 2021 году их было 70%.

Горожане считают, что средняя зарплата должна начинаться от 81,7 тысячи рублей. В целом по стране называют доход в 77,4 тысячи. А два года назад ростовчане хотели зарабатывать 79,4 тысячи рублей каждый месяц. Около 41% опрошенных считают, что для материального благополучия должны быть накопления.

В 2021 году этот показатель составлял 36%. Еще 61% ростовчан заявили, что в собственности должна быть недвижимость для сдачи в аренду, еще 18% хотят иметь свой бизнес, 3% респондентов важным пунктом назвали инвестиции в акции и облигации. Участники опроса рассказали, каким должен быть финансово независимый ростовчанин. Он должен полностью себя обеспечивать (65% против 61% в 2021 году), жить в собственном доме (64 против 53%) и иметь заработок, которого хватает на все нужды (55% против 53%). Также в этот список включили путешествия (19% против 28%), помощь родственникам (12% против 22%) и пассивный доход (17% против 16%).

Исследование показало, что 41% местных жителей считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 27 лет. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что жители региона считают сбережения обязательным условием для финансовой независимости и для возможности уверенно встречать завтрашний день. Доля согласных с этим утверждением за два года выросла на 5%.

«Но важно делать это регулярно. Поддержать здоровые привычки и сформировать финансовую дисциплину можно, например, с накопительным страхованием жизни. Тогда будет страховая защита в случае появления проблем», — подчеркнул Руслан Салимов.

Добавим, что исследование провели в январе 2023 года в 37 городах, в каждом из которых проживают более 500 тысяч человек. Всего участниками опроса стали 11 тысяч граждан.

#Елена Янкевич
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