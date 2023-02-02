Стрелком в ростовском ТЦ мог оказаться бывший сотрудник

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 2 февраля, неизвестный человек открыл стрельбу на площадке одного из торговых центров на Западном жилом массиве. К моменту приезда правоохранителей стрелок уже успел уехать с территории на автомобиле, а потому возмутителя спокойствия немедленного объявили в розыск.
Спустя час Telegram-канал Mash объявил, что стрелком мог оказаться бывший сотрудник торгового центра «Димбо», которого недавно уволили. По их данным, мужчина состоял на учете психдиспансера.
При этом редакторы канала добавили, что мужчина прибыл на место работы с ружьем и сумкой, после чего был обезврежен охранником.
Исходя из этих данных, стрелок с Западного и гражданин Уткин, объявленный в розыск — разные люди.
Тем временем, официальные органы пока не представили никакой информации об инциденте, а потому ни одну из версий пока нельзя назвать достоверной.