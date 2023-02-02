Стрелком в ростовском ТЦ мог оказаться бывший сотрудник

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 2 февраля, неизвестный человек открыл стрельбу на площадке одного из торговых центров на Западном жилом массиве. К моменту приезда правоохранителей стрелок уже успел уехать с территории на автомобиле, а потому возмутителя спокойствия немедленного объявили в розыск.