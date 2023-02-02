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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Стрелком в ростовском ТЦ мог оказаться бывший сотрудник

2 февраля 2023, 13:12
Фото: Яндекс.Карты
Стрелком в ростовском ТЦ мог оказаться бывший сотрудник

В Ростове неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ «Димбо» на Еременко днём 2 февраля

В Ростове заявили, что человеком, устроившим стрельбу у торгового центра на Западном, мог быть бывший сотрудник, об этом рассказали СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 2 февраля, неизвестный человек открыл стрельбу на площадке одного из торговых центров на Западном жилом массиве. К моменту приезда правоохранителей стрелок уже успел уехать с территории на автомобиле, а потому возмутителя спокойствия немедленного объявили в розыск.

Спустя час Telegram-канал Mash объявил, что стрелком мог оказаться бывший сотрудник торгового центра «Димбо», которого недавно уволили. По их данным, мужчина состоял на учете психдиспансера.

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При этом редакторы канала добавили, что мужчина прибыл на место работы с ружьем и сумкой, после чего был обезврежен охранником.

Исходя из этих данных, стрелок с Западного и гражданин Уткин, объявленный в розыск — разные люди.

Тем временем, официальные органы пока не представили никакой информации об инциденте, а потому ни одну из версий пока нельзя назвать достоверной.

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