Студент РГГУ написал выпускную работу с помощью нейросети

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как сообщает телеканал «360», руководство РГГУ отметило, что впервые сталкивается с ситуацией, когда нейронные сети используются для написания работы.
Проверка на антиплагиат выпускной работы студента показало 82% оригинальности. Экзаменационная комиссия колебалась между выставлением оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В итоге — ответы на вопросы и защита работы студентом заставила комиссию поставить удовлетворительную оценку.
Однако, инцидент заставил руководство вуза принять решение о разработке инструментария для распознавания нейросетей при подготовке студенческих работ.