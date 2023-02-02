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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Студент РГГУ написал выпускную работу с помощью нейросети

Сегодня, 15:11
Учащийся Российского государственного гуманитарного университета применил для написания выпускной работы искусственный интеллект. Оценивание работы студента вызвало дискуссии у защитной комиссии.

Как сообщает телеканал «360», руководство РГГУ отметило, что впервые сталкивается с ситуацией, когда нейронные сети используются для написания работы.
Проверка на антиплагиат выпускной работы студента показало 82% оригинальности. Экзаменационная комиссия колебалась между выставлением оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В итоге — ответы на вопросы и защита работы студентом заставила комиссию поставить удовлетворительную оценку.

Однако, инцидент заставил руководство вуза принять решение о разработке инструментария для распознавания нейросетей при подготовке студенческих работ.

#Общество
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