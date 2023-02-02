Студент РГГУ написал выпускную работу с помощью нейросети

Как сообщает телеканал «360», руководство РГГУ отметило, что впервые сталкивается с ситуацией, когда нейронные сети используются для написания работы.

Проверка на антиплагиат выпускной работы студента показало 82% оригинальности. Экзаменационная комиссия колебалась между выставлением оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В итоге — ответы на вопросы и защита работы студентом заставила комиссию поставить удовлетворительную оценку.