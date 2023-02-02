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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Чувашию возвращаются единые информационные дни

Сегодня, 05:42
В Чувашской республике с февраля планируют возобновить практику проведения единых информационных дней.

INFOX.ru напоминает, что последний информационный день в Республике провели  26 марта 2020 года. Решение отменить мероприятие было принято из-за пандемии. Практику планируют возобновить, уже назначена дата первого после отмены ограничений информационного дня - 15 февраля.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что теперь кроме общих для всех округов тем на встречах будут подниматься и местные вопросы.

Он пояснил, что речь идет об обсуждении местной проблематики, которая в том числе обозначается на базе данных Центра управления регионом, пожеланий самих граждан.

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