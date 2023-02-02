В Чувашию возвращаются единые информационные дни

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:43
INFOX.ru напоминает, что последний информационный день в Республике провели 26 марта 2020 года. Решение отменить мероприятие было принято из-за пандемии. Практику планируют возобновить, уже назначена дата первого после отмены ограничений информационного дня - 15 февраля.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что теперь кроме общих для всех округов тем на встречах будут подниматься и местные вопросы.
Он пояснил, что речь идет об обсуждении местной проблематики, которая в том числе обозначается на базе данных Центра управления регионом, пожеланий самих граждан.