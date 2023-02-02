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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростове многодетный отец открыл стрельбу в ТЦ, а в водоканале выявили вымогателей

2 февраля 2023, 14:58
Фото: U.S. Navy/CC0/wikimedia.org
В Ростове сотрудников водоканала задержали и собираются уволить за вымогательство, власти судятся с коммунальщиками за разрытые дороги, а горожане возвращаются к бывшим работодателям с автоматами.

Золотые раскопки дорог Ростова

Департамент автодорог Ростова-на-Дону начал судебные тяжбы с коммунальными службами, выступающими против необходимости получать разрешения на разрытия улиц города.

Напомним, в конце прошлого года в администрации внесли изменения в правила ремонта подземных инженерных сооружений, и теперь компании должны получать специальные документы на разрытие земли и заключать договор на проведение работ с департаментом автодорог. Важным фактором является требование коммунальщиков заканчивать свое работы в течение пяти суток, после чего компании будут начислять штрафы, с которыми коммунальщики категорически не согласны и считают эти условия чрезмерно жесткими.

«Учитывая число разрытий, которые делает „Водоканал“, и практику их устранения, штрафы могут исчисляться десятками миллионов рублей», — объяснил причину несогласия с новыми правилами коммунальщиков директор департамента Денис Водопьянов, сообщив, что только за последнее время на территории города сделали около 600 разрытий.

Никогда такого не было, и вот опять

В АО «Ростовводоканал» сообщили, что четырех сотрудников задержали за вымогательство.

По словам гендиректора ресурсоснабжающего предприятия Германа Вишневского, это происшествие «немыслимо», а потому компания был обязана отреагировать на задержание подозреваемых увольнением.

«Это плевок в сторону наших абонентов и подлое предательство своих коллег», — категорично заметил Вишневский, прокомментировал ситуацию с задержанием персонала, добавив, что на предприятии также проведут проверку.

Стрельба с непонятными мотивами

Вечером четверга, 2 февраля, неизвестный мужчина устроил стрельбу в торговом центре «Димбо» на улице Ерёменко.

Стрелком в ростовском ТЦ мог оказаться бывший сотрудник
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В настоящий момент известно, что нападение произошло около 12.15 мск, когда мужчина вошел в торговый центр, бросил страйкбольную гранату и начал стрелять. Позднее стали появляться сообщения о том, что стрелок сбежал, а сам он мог быть бывшим сотрудником торгового центра, которого взяли на работу из-за сложной жизненной ситуации.

По неподтвержденной информации, мужчине удалось скрыться от полиции на автомобиле Nissan, однако спустя пару кварталов пути он бросил свое транспортное средство у другого ТЦ. О пострадавших информации пока не появилось.

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