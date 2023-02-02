Напомним, в конце прошлого года в администрации внесли изменения в правила ремонта подземных инженерных сооружений, и теперь компании должны получать специальные документы на разрытие земли и заключать договор на проведение работ с департаментом автодорог. Важным фактором является требование коммунальщиков заканчивать свое работы в течение пяти суток, после чего компании будут начислять штрафы, с которыми коммунальщики категорически не согласны и считают эти условия чрезмерно жесткими.