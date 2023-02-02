Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Канал пишет, что они якобы передвигаются на черном внедорожнике Nissan X-Trail. Говорится, что номера у автомобиля местные.
«Управлять транспортом может 50-летний мужчина. В последний раз их видели на перекрестке Малиновского и Еременко», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в городе будто объявлен план «Сирена» и «Перехват». Канал утверждает, что сотрудникам ГИБДД якобы поручили досматривать все машины этой марки.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что это может быть провокация со стороны Украины.
Ранее полиция не подтвердила розыск автомобиля с вооруженными людьми в Ростовской области.