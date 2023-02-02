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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Ростове обнаружили автомобиль беглеца, открывшего стрельбу в ТЦ на Западном

2 февраля 2023, 15:33
Фото: @cheRostov
В Ростове на Западном задержали Nissan, на котором, предположительно, скрылся стрелок из ТЦ «Димбо», видеозаписями поделился один из городских Telegram-каналов.

Напомним, днем 2 февраля стало известно, что на улице Ерёменко посетитель ТЦ устроил стрельбу. Спустя несколько часов удалось выяснить, что стрелком мог быть один из сотрудников торгового центра «Димбо» — многодетный отец пятерых детей с проблемами с алкоголем.

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Уже позднее Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что очевидец запечатлел на видео кадры задержания аналогичного автомобиля, припаркованного у отделения банка на проспекте Стачки. Очевидец предположил, что задержанные мужчины, которые также попали на видео, могли быть компаньонами беглеца.

Тем временем, в Ростове продолжаются поиски стрелка, и пока не было никаких заявлений властей о произошедшем.

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