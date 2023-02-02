Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Напомним, днем 2 февраля стало известно, что на улице Ерёменко посетитель ТЦ устроил стрельбу. Спустя несколько часов удалось выяснить, что стрелком мог быть один из сотрудников торгового центра «Димбо» — многодетный отец пятерых детей с проблемами с алкоголем.
Уже позднее Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что очевидец запечатлел на видео кадры задержания аналогичного автомобиля, припаркованного у отделения банка на проспекте Стачки. Очевидец предположил, что задержанные мужчины, которые также попали на видео, могли быть компаньонами беглеца.
Тем временем, в Ростове продолжаются поиски стрелка, и пока не было никаких заявлений властей о произошедшем.