Уже позднее Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что очевидец запечатлел на видео кадры задержания аналогичного автомобиля, припаркованного у отделения банка на проспекте Стачки. Очевидец предположил, что задержанные мужчины, которые также попали на видео, могли быть компаньонами беглеца.