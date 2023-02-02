Напомним, 2 февраля неизвестный мужчина приехал в торговый центр «Димбо» на улице Ерёменко и открыл стрельбу. Однако позднее данные о произошедшем, распространяемые в СМИ, расходились в версиях — некоторые утверждали, что стрельбу открыл бывший сотрудник ТЦ, которого обезвредил охранник, а некоторые — что неизвестный скрылся с места беспорядков и был объявлен в розыск.