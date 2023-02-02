Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, 2 февраля неизвестный мужчина приехал в торговый центр «Димбо» на улице Ерёменко и открыл стрельбу. Однако позднее данные о произошедшем, распространяемые в СМИ, расходились в версиях — некоторые утверждали, что стрельбу открыл бывший сотрудник ТЦ, которого обезвредил охранник, а некоторые — что неизвестный скрылся с места беспорядков и был объявлен в розыск.
Однако уже к вечеру канал Don Маsh опубликовал видео, на котором коротко стриженый высокий мужчина плотного телосложения заходит в ТЦ примерно в 12.15 мск. В его руках оружие, напоминающее автомат, и сумка. Позднее на кадрах запечатлено, что он бросает что-то аналогичное страйкбольной гранате и начинает стрелять.
Как только на входе в ТЦ появляется охрана — мужчина сбегает на чёрном Nissan X-Trail. Однако к настоящему моменту сообщается, что стрелок уже бросил свой транспорт около ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки и скрылся.
Информация уточняется.