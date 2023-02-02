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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Ростове появилось видео стрельбы в ТЦ «Димбо» на Западном жилом массиве

2 февраля 2023, 13:39
Фото: ТГ канал don_mash
В Ростове появилось видео стрельбы в ТЦ «Димбо» на Западном жилом массиве

Момент стрельбы в торговом центре «Димбо» в Ростове попал на видеокамеры

В Ростове стали распространяться кадры видео со стрелком, устроившим переполох в ТЦ «Димбо» на Западном.

Напомним, 2 февраля неизвестный мужчина приехал в торговый центр «Димбо» на улице Ерёменко и открыл стрельбу. Однако позднее данные о произошедшем, распространяемые в СМИ, расходились в версиях — некоторые утверждали, что стрельбу открыл бывший сотрудник ТЦ, которого обезвредил охранник, а некоторые — что неизвестный скрылся с места беспорядков и был объявлен в розыск.

Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
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Однако уже к вечеру канал Don Маsh опубликовал видео, на котором коротко стриженый высокий мужчина плотного телосложения заходит в ТЦ примерно в 12.15 мск. В его руках оружие, напоминающее автомат, и сумка. Позднее на кадрах запечатлено, что он бросает что-то аналогичное страйкбольной гранате и начинает стрелять.

Как только на входе в ТЦ появляется охрана — мужчина сбегает на чёрном Nissan X-Trail. Однако к настоящему моменту сообщается, что стрелок уже бросил свой транспорт около ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки и скрылся.

Информация уточняется.

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