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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Ростове водоканал объявил об увольнении четырех инспекторов-вымогателей

2 февраля 2023, 16:17
Фото: pxhere.com
Компания «Ростовводоканал» объявила об увольнении четырех инспекторов, которых задержали по подозрению в вымогательстве, об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, утром 2 февраля стало известно, что сотрудников АО «Ростовводоканал» задержали по подозрению в вымогательстве. Гендиректор головной компании Герман Вишневский заявил, что руководство примет жесткие меры в отношении подозреваемых, и уже к вечеру все четверо инспекторов были уволены.

В пресс-службе уточнили, что сейчас компания проводит внутреннюю проверку, чтобы выявить недобросовестных сотрудников и обезопасить потребителей услуг водоснабжения.

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В компании уточнили, что о вымогательстве в первую очередь узнали сотрудники отдела безопасности Ростовского Водоканала, которые выяснили, что у абонента вымогают деньги. Они же передали сообщения о произошедшем полиции, благодаря чему инспекторов взяли с поличным.

АО «Ростовводоканал» попросил потребителей содействовать контролю персонала и немедленно сообщать о любых случаях бестактного или ненадлежащего поведения со стороны сотрудников водоканала.

Жалобу можно оставить через Интернет-приёмную по прямой ссылке, в официальных сообществах в соцсетях или по горячей линии отдела безопасности, позвонив по номеру +7 (863) 283‑55‑51.

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