Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Напомним, утром 2 февраля стало известно, что сотрудников АО «Ростовводоканал» задержали по подозрению в вымогательстве. Гендиректор головной компании Герман Вишневский заявил, что руководство примет жесткие меры в отношении подозреваемых, и уже к вечеру все четверо инспекторов были уволены.
В пресс-службе уточнили, что сейчас компания проводит внутреннюю проверку, чтобы выявить недобросовестных сотрудников и обезопасить потребителей услуг водоснабжения.
В компании уточнили, что о вымогательстве в первую очередь узнали сотрудники отдела безопасности Ростовского Водоканала, которые выяснили, что у абонента вымогают деньги. Они же передали сообщения о произошедшем полиции, благодаря чему инспекторов взяли с поличным.
АО «Ростовводоканал» попросил потребителей содействовать контролю персонала и немедленно сообщать о любых случаях бестактного или ненадлежащего поведения со стороны сотрудников водоканала.
Жалобу можно оставить через Интернет-приёмную по прямой ссылке, в официальных сообществах в соцсетях или по горячей линии отдела безопасности, позвонив по номеру +7 (863) 283‑55‑51.