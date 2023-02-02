В компании уточнили, что о вымогательстве в первую очередь узнали сотрудники отдела безопасности Ростовского Водоканала, которые выяснили, что у абонента вымогают деньги. Они же передали сообщения о произошедшем полиции, благодаря чему инспекторов взяли с поличным.