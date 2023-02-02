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Published Сегодня, 16:44

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В Ростовской области осудят участника разборок из 90-х, утопившего людей из-за Audi

2 февраля 2023, 16:44
Фото: pxhere.com
В Ростовской области спустя почти 25 лет осудят участника разборок, который совершил разбойное нападение на владельцев иномарки с подельниками, после чего утопил их в реке, об этом рассказали в пресс-службе донского СУ СК РФ.

В Ростовской области спустя почти четверть века завершили расследование зверского убийства двух людей, совершенного с особой жестокостью в 1998 году. Фигурантом дела стал 51-летний мужчина, обвиняемый в пособничестве в убийстве двух людей с особой жестокостью, сопряженного с разбоем, совершенными группой лиц по предварительному сговору.

Следователи представили версию, согласно которой в конце лета 1998 года фигурант дела действовал вместе с тремя сообщниками, чтобы совершить разбой и отнять у владельцев автомобиль Audi-80.

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В ходе нападения погибшие были жестоко избиты, после чего их связали, затолкали в багажник, перевезли в Чертковский район и сбросили в реку Калитва, привязав гири к их ногам.

После этого фигурант дела бежал из страны и был объявлен в международный розыск. Его удалось найти в Казахстане в апреле прошлого года, после чего подозреваемого вернули в России и заключили под стражу.

Сейчас следователи собрали достаточно материалов, и дело было направлено в суд. В пресс-службе уточнили, что других двух фигурантов дела осудили в 1999 и 2012 годах, суд приговорил их к длительному заключению.

Ранее стало известно, что дончане стали чаще совершать особо тяжкие преступления

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