Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В Ростовской области спустя почти четверть века завершили расследование зверского убийства двух людей, совершенного с особой жестокостью в 1998 году. Фигурантом дела стал 51-летний мужчина, обвиняемый в пособничестве в убийстве двух людей с особой жестокостью, сопряженного с разбоем, совершенными группой лиц по предварительному сговору.
Следователи представили версию, согласно которой в конце лета 1998 года фигурант дела действовал вместе с тремя сообщниками, чтобы совершить разбой и отнять у владельцев автомобиль Audi-80.
В ходе нападения погибшие были жестоко избиты, после чего их связали, затолкали в багажник, перевезли в Чертковский район и сбросили в реку Калитва, привязав гири к их ногам.
После этого фигурант дела бежал из страны и был объявлен в международный розыск. Его удалось найти в Казахстане в апреле прошлого года, после чего подозреваемого вернули в России и заключили под стражу.
Сейчас следователи собрали достаточно материалов, и дело было направлено в суд. В пресс-службе уточнили, что других двух фигурантов дела осудили в 1999 и 2012 годах, суд приговорил их к длительному заключению.
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