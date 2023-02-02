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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Ростовской области с 31 января сменился руководитель в водоканале

2 февраля 2023, 08:43
Фото: Администрация города Таганрога/vk.com
В Ростовской области с 31 января сменился руководитель в Водоканале
Новым руководителем управления развития систем водоснабжения Ростовской области стал Евгений Плетменцев, пишут СМИ.

По информации «КВУ», он приступил к исполнению обязанностей с 31 января. До этого на этом посту был Сергей Бреус, который успел проработать девять месяцев.

До этого четыре месяца водоканал возглавлял Сергей Любушкин. Нового руководителя должны представить коллективу в четверг.

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До этого Плетменцев возглавлял Водоканал в Таганроге, в котором погибли 12 сотрудников. Они отравились метаном во время работ в колодце.

По данному факту возбудили уголовное дело и осудили бывшего главного инженера водоканала Юрия Полякова.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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