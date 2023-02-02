Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По информации «КВУ», он приступил к исполнению обязанностей с 31 января. До этого на этом посту был Сергей Бреус, который успел проработать девять месяцев.
До этого четыре месяца водоканал возглавлял Сергей Любушкин. Нового руководителя должны представить коллективу в четверг.
До этого Плетменцев возглавлял Водоканал в Таганроге, в котором погибли 12 сотрудников. Они отравились метаном во время работ в колодце.
По данному факту возбудили уголовное дело и осудили бывшего главного инженера водоканала Юрия Полякова.