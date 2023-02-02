Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Власти Ростовской области проанализировали аварийность дорог региона. Им удалось выявить 25 мест концентрации ДТП и 79 мест со сложной дорожной обстановкой. Используя эти данные, власти установили камеры фиксации нарушений ПДД на новых локациях.
Среди них трасса М-4 «Дон» на участке км 1026+900 — км 1027 в Аксайском районе. В прошлом году там произошло три ДТП, повлекших смерть одного и травмы трех человек. Камеры установили и на участке км 1053+100 — км 1053+300. Там зафиксировано четыре ДТП, травмы в которых получили двое детей и двое взрослых.
Также передвижные камеры установили на участке км 1+200 дороги «Обход города Волгодонска». В прошлом году в этом месте произошло четыре ДТП, где в 2022 году произошло четыре ДТП, в которых двое погибло и восемь пострадало.
Чиновники полагают, что установка камер выработает у водителей привычку соблюдать правила движения, а это напрямую повлияет на аварийность. «В 2022 году было зарегистрировано 125 мест концентрации ДТП, из них 84 удалось полностью локализовать благодаря работе передвижных комплексов», — заключили в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что коммунальные работы хотят поместить на карты навигаторов в Ростове.