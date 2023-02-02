rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Ростовской области снова переставили камеры фиксации нарушений ПДД

2 февраля 2023, 10:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области снова переставили камеры фиксации нарушений ПДД
В Ростовской области произошла плановая ротация камер фиксации нарушений ПДД, сообщили в правительстве региона.
Сюжет
Дтп

Власти Ростовской области проанализировали аварийность дорог региона. Им удалось выявить 25 мест концентрации ДТП и 79 мест со сложной дорожной обстановкой. Используя эти данные, власти установили камеры фиксации нарушений ПДД на новых локациях.

Среди них трасса М-4 «Дон» на участке км 1026+900 — км 1027 в Аксайском районе. В прошлом году там произошло три ДТП, повлекших смерть одного и травмы трех человек. Камеры установили и на участке км 1053+100 — км 1053+300. Там зафиксировано четыре ДТП, травмы в которых получили двое детей и двое взрослых.

Также передвижные камеры установили на участке км 1+200 дороги «Обход города Волгодонска». В прошлом году в этом месте произошло четыре ДТП, где в 2022 году произошло четыре ДТП, в которых двое погибло и восемь пострадало.

Число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза
Узнать подробнее

Чиновники полагают, что установка камер выработает у водителей привычку соблюдать правила движения, а это напрямую повлияет на аварийность. «В 2022 году было зарегистрировано 125 мест концентрации ДТП, из них 84 удалось полностью локализовать благодаря работе передвижных комплексов», — заключили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что коммунальные работы хотят поместить на карты навигаторов в Ростове.

Читайте также:
Логвиненко заявил, что в Ростове сменили адреса камер фиксации нарушений ПДД в ноябреРостовским водителям рассказали, где установлены камеры фиксации нарушений ПДДВ Ростовской области установили еще пять камер для фиксации нарушений ПДД
#Виктория Прутковская#Дорога#Происшествие#ДТП с подростком#Дтп#Транспорт#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
«Легко ли быть депутатом»: народный избранник Оськина рассказала о проблемах Ростова
Сегодня, 10:24
Власти рассказали, какие ограничения проезда ввели в Ростове в феврале 2023 года
Сегодня, 12:24
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
Сегодня, 11:33
В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Сегодня, 11:32
В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
Сегодня, 11:16
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
Сегодня, 10:01