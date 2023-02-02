Среди них трасса М-4 «Дон» на участке км 1026+900 — км 1027 в Аксайском районе. В прошлом году там произошло три ДТП, повлекших смерть одного и травмы трех человек. Камеры установили и на участке км 1053+100 — км 1053+300. Там зафиксировано четыре ДТП, травмы в которых получили двое детей и двое взрослых.