rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

В Ростовской области собака покусала трех человек рядом со школой

2 февраля 2023, 17:49
Фото: Сообщество ВКонтакте "Азов Новости"
В Азове агрессивная собака напала на трех человек и прокусила одному из них ногу рядом со школой № 1, об этом сообщили в сети «ВКонтакте».

В четверг, 2 февраля, сообщество «Азов Новости» опубликовала кадры, снятые рядом со школой № 1. На снимках запечатлены автомобиль скорой помощи, фельдешеры и дети, окружающие пожилого мужчину, из ноги которого на асфальт сочится кровь.

Автор снимков рассказал, что причиной ранения стало нападение агрессивной собаки, которая кинулась на трех человек и прокусила ногу пожилому мужчине.

«Как много нападений и на детей, и на взрослых в последнее время», — ужаснулись ростовчане.

«Дикость»: ростовская зоозащитница об использования бродячих псов для подрывов танков
Узнать подробнее

«На Степана Разина псин хоть отбавляй, ещё и гулять начали, ведут себя агрессивно. И делать никто ничего не хочет, нацепили им чипов о стерилизации, можно подумать, она ко мне сношаться* бежит, а не ногу отгрызть[Прим. редакции: комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики]», — добавил другой местный житель.

Фото: Сообщество ВКонтакте "Азов Новости"

Ростовчане отметили, что региону и городу стоит позаботиться не о правилах выгула домашних собак, а о регулировании численности и отлове бродячих и агрессивных животных, количество которых в последние месяцы растет в геометрической прогрессии.

Читайте также:
Бинты и уколы: ростовчанин пострадал после нападения бродячих псов на Зеленом островеВ Ростове-на-Дону догхантеры отравили минимум шесть бродячих собак в сентябреСобаки напали на двух женщин в Ростове-на-Дону днем 29 ноября
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Здоровье#Дети#Школа#Собаки#Безнадзорные собаки#Бездомные животные#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Азов#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове многодетный отец открыл стрельбу в ТЦ, а в водоканале выявили вымогателей
Сегодня, 14:58
Решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора
Сегодня, 14:25
«Шизофрения обостряется»: ростовчане высказались о стрелке возле ТЦ
Сегодня, 15:14
Что известно о стрельбе возле ТЦ в Ростове и кого в этом заподозрили
Сегодня, 13:42
Хакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО
Сегодня, 13:05
Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе
Сегодня, 12:58