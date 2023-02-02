Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В четверг, 2 февраля, сообщество «Азов Новости» опубликовала кадры, снятые рядом со школой № 1. На снимках запечатлены автомобиль скорой помощи, фельдешеры и дети, окружающие пожилого мужчину, из ноги которого на асфальт сочится кровь.
Автор снимков рассказал, что причиной ранения стало нападение агрессивной собаки, которая кинулась на трех человек и прокусила ногу пожилому мужчине.
«Как много нападений и на детей, и на взрослых в последнее время», — ужаснулись ростовчане.
«На Степана Разина псин хоть отбавляй, ещё и гулять начали, ведут себя агрессивно. И делать никто ничего не хочет, нацепили им чипов о стерилизации, можно подумать, она ко мне сношаться* бежит, а не ногу отгрызть[Прим. редакции: комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики]», — добавил другой местный житель.
Ростовчане отметили, что региону и городу стоит позаботиться не о правилах выгула домашних собак, а о регулировании численности и отлове бродячих и агрессивных животных, количество которых в последние месяцы растет в геометрической прогрессии.