«На Степана Разина псин хоть отбавляй, ещё и гулять начали, ведут себя агрессивно. И делать никто ничего не хочет, нацепили им чипов о стерилизации, можно подумать, она ко мне сношаться* бежит, а не ногу отгрызть[Прим. редакции: комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики]», — добавил другой местный житель.