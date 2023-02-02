В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца

Со 2 февраля во всей России, в том числе и Ростовской области, временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. Тем гражданам, кто уже успел подать заявление на загранпаспорт на Госуслугах, нужно дождаться ответа от ведомства и далее действовать по его инструкции.