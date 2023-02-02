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Posted 2 февраля 2023, 11:16

Published 2 февраля 2023, 11:16

Modified 2 февраля 2023, 11:18

Updated 2 февраля 2023, 11:18

В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца

В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца

2 февраля 2023, 11:16
Фото: 1MI. В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
В Ростовской области прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет временно приостановлен, сообщается на портале Госуслуг.

Со 2 февраля во всей России, в том числе и Ростовской области, временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. Тем гражданам, кто уже успел подать заявление на загранпаспорт на Госуслугах, нужно дождаться ответа от ведомства и далее действовать по его инструкции.

Если же заявление на выпуск паспорта составлялось в МФЦ, то гражданину необходимо обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.

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По какой причине приостановлен прием заявлений, не уточняется.

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