Telegram-канал «Ростов Главный» в четверг, 2 февраля, опубликовал видео очевидца, который запечатлел труп мужчины, судя по кадрам, сидящий на земле у остановочного комплекса «1-я Линия» на улице Советской в районе дома № 46/2.