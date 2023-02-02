Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Telegram-канал «Ростов Главный» в четверг, 2 февраля, опубликовал видео очевидца, который запечатлел труп мужчины, судя по кадрам, сидящий на земле у остановочного комплекса «1-я Линия» на улице Советской в районе дома № 46/2.
Напротив остановки стоит скорая медицинская помощь, а сидящий труп накрыт специальным пакетом, поэтому определить возраст или причину гибели невозможно.
Никаких пояснений о причинах или обстоятельствах гибели человека прохожий не предоставил, однако других ростовчан ужаснули кадры с человеком, равнодушно оставленным на земле.
«Это, видно, улица Советская, ужас!», — посочувствовала погибшему одна из ростовчанок.
«Какой ужас. Прикрыли и все?», — спросили горожане.
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