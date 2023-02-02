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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В центре Ростова восстановлено отопление после крупного прорыва на теплотрассе

2 февраля 2023, 10:43
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова восстановлено отопление после крупного прорыва на теплотрассе
В центре Ростова восстановили подачу отопления после прорыва крупного прорыва на Соколова, сообщили ростовские теплосети.

Поздней ночью 2 февраля сотрудники ростовских теплосетей завершили устранение аварии на теплотрассе в районе дома 31 на проспекте Соколова. Напомним, прорыв теплосетей там случился 1 февраля. Из-за него без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов в центре Ростова.

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Коммунальщики сообщили, что сейчас теплотрасса заполнена, а теплоснабжение снова подается потребителям. Также сотрудники теплосетей принесли свои извинения горожанам за перенесенные неудобства.

Между тем ранее сообщалось, что ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.

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