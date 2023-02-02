Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Поздней ночью 2 февраля сотрудники ростовских теплосетей завершили устранение аварии на теплотрассе в районе дома 31 на проспекте Соколова. Напомним, прорыв теплосетей там случился 1 февраля. Из-за него без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов в центре Ростова.
Коммунальщики сообщили, что сейчас теплотрасса заполнена, а теплоснабжение снова подается потребителям. Также сотрудники теплосетей принесли свои извинения горожанам за перенесенные неудобства.
Между тем ранее сообщалось, что ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.