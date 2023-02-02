Поздней ночью 2 февраля сотрудники ростовских теплосетей завершили устранение аварии на теплотрассе в районе дома 31 на проспекте Соколова. Напомним, прорыв теплосетей там случился 1 февраля. Из-за него без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов в центре Ростова.