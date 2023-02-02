Также с 18 февраля в Ростове ведут односторонний режим движения по улице Суворова в границах переулков Нахичеванского и Крепостного. Эти изменения необходимы для того, чтобы сделать движение на этом участке улицы более безопасным, а также снизить загруженность улицы потоком автомобилей. Кроме того, власти запрещают остановку и стоянку транспорта рядом с домами № 119 и 127.