Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Власти сообщили, что уже с субботы, 4 февраля, в Ростове начнут действовать ограничения по улице Пушкинской — будет запрещена стоянка и остановка около домов № 134 — 140 — 144А. Цель введения запрета состоит в повышении пропускной способности улице, где регулярно возникают заторы.
Также с 18 февраля в Ростове ведут односторонний режим движения по улице Суворова в границах переулков Нахичеванского и Крепостного. Эти изменения необходимы для того, чтобы сделать движение на этом участке улицы более безопасным, а также снизить загруженность улицы потоком автомобилей. Кроме того, власти запрещают остановку и стоянку транспорта рядом с домами № 119 и 127.
Также в субботу, 18 февраля, на улице Малиновского будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке от улицы Каширской до дома № 12, а по улице Менжинского, 2А запретят остановку рядом с остановкой «Главная проходная РСМ».
Заключительным изменением схемы дорожного движения станет новое ограничение скорости на улице Доватора в границах улиц Попова и Звездной — теперь здесь нельзя проезжать на скорости более 40 километров в час.
Ранее стало известно, какие ограничения ввели для грузового транспорта в Ростовской области.