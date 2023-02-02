Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Напомним, что власти в конце 2022 года внесли изменения в правила ремонта коммуникаций. Коммунальщиков обязали получать разрешение на разрытия и подписывать договор с департаментом автодорог.
При этом на устранение разрытия дают теперь пять дней, иначе положен штраф. Однако коммунальщики считают эти условия жесткими.
«Учитывая число разрытий, которые делает „Водоканал“, и практику их устранения, штрафы могут исчисляться десятками миллионов рублей», — сообщил директор департамента Денис Водопьянов.
Он добавил, что за последнее время выполнили 600 разрытий. Теперь эту ситуацию рассматривают в судебной плоскости, чтобы компании подписали договоры.
Ранее ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.