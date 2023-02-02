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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Власти в Ростове-на-Дону начали судиться с протестующими коммунальщиками

2 февраля 2023, 06:35
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростове-на-Дону начали судиться с протестующими коммунальщиками
Департамент автодорог Ростова-на-Дону судится с коммунальщиками, которые не хотят получать разрешения на разрытия, сообщили в мэрии.

Напомним, что власти в конце 2022 года внесли изменения в правила ремонта коммуникаций. Коммунальщиков обязали получать разрешение на разрытия и подписывать договор с департаментом автодорог.

При этом на устранение разрытия дают теперь пять дней, иначе положен штраф. Однако коммунальщики считают эти условия жесткими.

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«Учитывая число разрытий, которые делает „Водоканал“, и практику их устранения, штрафы могут исчисляться десятками миллионов рублей», — сообщил директор департамента Денис Водопьянов.

Он добавил, что за последнее время выполнили 600 разрытий. Теперь эту ситуацию рассматривают в судебной плоскости, чтобы компании подписали договоры.

Ранее ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.

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