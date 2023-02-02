Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В 2020 году мужчина принял ислам и в соцсетях активно общался с единомышленниками. В результате он решил добраться до Сирии, чтобы вступить в ряды боевиков.
В 2021 году Семин оказался в Карачаево-Черкесии, откуда перебрался в Минеральные Воды. Его задержали при попытке вылететь в Турцию.
По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения.
Также Семину назначили один год ограничения свободы. Это решение вступило в законную силу.
Ранее в Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской области.