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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Жителя Ростовской области осудили за намерение воевать в Сирии

2 февраля 2023, 14:24
Фото: Национальный антитеррористический комитет
Жителя Ростовской области осудили за намерение воевать в Сирии
В Ростове-на-Дону огласили приговор Сергею Семину, который хотел воевать на стороне боевиков, сообщили в УФСБ по региону.

В 2020 году мужчина принял ислам и в соцсетях активно общался с единомышленниками. В результате он решил добраться до Сирии, чтобы вступить в ряды боевиков.

В 2021 году Семин оказался в Карачаево-Черкесии, откуда перебрался в Минеральные Воды. Его задержали при попытке вылететь в Турцию. 

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По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения. 

Также Семину назначили один год ограничения свободы. Это решение вступило в законную силу. 

Ранее в Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской области.

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