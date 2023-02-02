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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Жителя Ростовской области с туберкулезом принудительно госпитализировали

2 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области с туберкулезом принудительно госпитализировали
В Ростовской области принудительно доставили в больницу местного жителя, который не хотел лечиться от туберкулеза, сообщили в УФССП по региону.

Житель Таганрога заболел туберкулезом, но лечиться не захотел. Ему несколько раз вручали соответствующие требования, но он их игнорировал.

«В результате приставы под контролем медперсонала доставили пациента в больницу. Для этого задействовали машину скорой помощи», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что мужчину принудительно обследуют и будут лечить от инфекционного заболевания. О состоянии пациента на данный момент информации нет.

Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.

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