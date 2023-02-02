Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Житель Таганрога заболел туберкулезом, но лечиться не захотел. Ему несколько раз вручали соответствующие требования, но он их игнорировал.
«В результате приставы под контролем медперсонала доставили пациента в больницу. Для этого задействовали машину скорой помощи», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчину принудительно обследуют и будут лечить от инфекционного заболевания. О состоянии пациента на данный момент информации нет.
Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.