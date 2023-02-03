Андрей Скоч. О премии «Журналистика Поколение» и других инициативах фонда

Патриотическое направление деятельности является важной задачей для СМИ. Рассказывая о подвигах народа и индивидуальных судьбах людей, журналисты помогают сохранить память о героических подвигах. Они публикуют статьи, репортажи и интервью, освещающие исторические события и рассказывающие о подвигах солдат и граждан во время войны. Это помогает сохранить важные факты и рассказы о том, что происходило в те времена.