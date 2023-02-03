Андрей Скоч. О премии «Журналистика Поколение» и других инициативах фонда

Posted 3 февраля, 06:54
Published 3 февраля, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В этом году ее лауреатами стали 60 человек. Среди них — представители телекомпаний ГТРК «Белгород» и «Мир Белогорья», а также сотрудники городских и районных газет, которые выпускают материалы на патриотическую тематику. Награждение прошло в старооскольском центре культурного развития «Молодежный».
Патриотическое направление деятельности является важной задачей для СМИ. Рассказывая о подвигах народа и индивидуальных судьбах людей, журналисты помогают сохранить память о героических подвигах. Они публикуют статьи, репортажи и интервью, освещающие исторические события и рассказывающие о подвигах солдат и граждан во время войны. Это помогает сохранить важные факты и рассказы о том, что происходило в те времена.
Проекты, такие как премия «Журналистика Поколение» стимулируют журналистов и молодых авторов создавать материалы, которые раскрывают и популяризируют патриотические и национальные темы.
Важной составляющей работы фонда, который развивает Андрей Владимирович Скоч, является работа по сохранению исторической памяти. БФ восстанавливает и реставрирует воинские мемориальные комплексы и братские могилы. На средства благотворительной организации восстановили треть из почти восьми сотен таких комплексов в регионе.
Усилиями фонда, который Андрей Скоч основал более двадцати лет назад, были приведены в порядок воинский мемориал в Порт-Артуре и захоронения павших солдат на территории Венгрии. Эти события всегда отражаются в материалах СМИ.
В целом работа фонда Скоча включает различные проекты и программы, которые направлены на поддержку образования, культуры, спорта и других областей, способствующих развитию молодежи и общества в целом.
Собственный БФ Скоч Андрей основал в 1996 году. За минувшие годы реализовал целый ряд различных программ и проектов.