Буцаев: РЭО выделит 6,1 млрд на создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Наблюдательный совет оператора уже одобрил софинансирование инвестпроектов за счет льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО, пишут newsnn.ru.
В Подмосковье до конца первого полугодия 2023 года планируют запустить вторые очереди комплексов «Сергиево-Посадский МПК», «МПК Коломенский» и «МПК Каширский». Производственная мощность каждого из объектов составит по 600 000 тонн отходов ежегодно дополнительно к существующим мощностям. Из них на утилизацию будет направляться по 300 000 тонн. Таким образом, половина поступающих на объекты отходов будет перерабатываться. Это соответствует задаче по достижению 100%-ной обработки отходов и уменьшению в два раза захоронений на мусорных полигонах к 2030 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
ППК «Российский экологический оператор» намерена профинансировать реализацию этих проектов, направив на строительство 6,1 миллиарда рублей. Для этого РЭО предоставит льготные займы за счет облигационных выпусков компании. В 2022 году российское правительство одобрило данную меру поддержки.
«Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
За реализацию проектов отвечают ООО «МПК Каширский», ООО «Сергиево-Посадский МПК» и ООО «МПК Коломенский». Все эти предприятия входят в ГК «РТ-Инвест», являющуюся крупнейшим партнером биржи ВМР.
Напомним, что ранее оператор сообщал о том, что планирует вложить в подмосковные предприятия 5,2 миллиарда рублей. После этого размер инвестиций изменился, поскольку компания пересмотрела условия и решила предоставить средства посредством льготного займа за счет выпуска облигаций на бирже вместо финансирования за счет приобретения ценных бумаг в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1727.