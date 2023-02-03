Буцаев: РЭО выделит 6,1 млрд на создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

В Подмосковье до конца первого полугодия 2023 года планируют запустить вторые очереди комплексов «Сергиево-Посадский МПК», «МПК Коломенский» и «МПК Каширский». Производственная мощность каждого из объектов составит по 600 000 тонн отходов ежегодно дополнительно к существующим мощностям. Из них на утилизацию будет направляться по 300 000 тонн. Таким образом, половина поступающих на объекты отходов будет перерабатываться. Это соответствует задаче по достижению 100%-ной обработки отходов и уменьшению в два раза захоронений на мусорных полигонах к 2030 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.