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Published Сегодня, 17:45

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Updated Сегодня, 17:47

«Деньги поделить не могут»: ростовчане устали от скандалов вокруг Ростовводоканала

3 февраля 2023, 17:45
Фото: "Яндекс. Карты"
Руководство Ростовводоканала заявило о попытке рейдерского захвата предприятия, новость об этом активно обсуждают в соцсетях горожане.

Ростовский водоканал уже несколько недель сотрясают непрекращающиеся скандалы. Помимо недовольства качеством воды самих горожан, внутри самого предприятия происходят обыски и аресты. Накануне гендиректор АО «Евразийский», которому и принадлежит Ростовводоканал, Герман Вишневский рассказал о задержании четверых сотрудников предприятия за вымогательство. Сегодня же Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата организации, пообещав выложить компромат на неуказанных лиц, замешенных в коррупционном сговоре вокруг предприятия.

В соцсетях ростовчане заявили о том, что устали слышать о скандалах вокруг предприятия. Они пишут:

«Все деньги поделить не могут», «Надоели эти бесконечные склоки. Лучше бы прямыми обязанностями занялись», «Пока там ищут виноватых, цены как-то на воду ниже не стали, да и качество желает лучшего».

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Многие стали предлагать свои решения проблем организации: «Там всех надо уволить, а не находить крайних», «Убрать всю верхушку и выбрать людей вообще не из региона, чтобы не было никаких связей тут». «Нужно подключать федералов, чтобы они разобрались, кто в этой мафии виноват, а кто — нет. Иначе этот передел и склоки не прекратятся», — заключили комментаторы.

Ранее RostovGazeta подготовила подробный материал об обысках и арестах, проходящих сейчас в Ростовводоканале.

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