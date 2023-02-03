Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Ростовский водоканал уже несколько недель сотрясают непрекращающиеся скандалы. Помимо недовольства качеством воды самих горожан, внутри самого предприятия происходят обыски и аресты. Накануне гендиректор АО «Евразийский», которому и принадлежит Ростовводоканал, Герман Вишневский рассказал о задержании четверых сотрудников предприятия за вымогательство. Сегодня же Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата организации, пообещав выложить компромат на неуказанных лиц, замешенных в коррупционном сговоре вокруг предприятия.
В соцсетях ростовчане заявили о том, что устали слышать о скандалах вокруг предприятия. Они пишут:
«Все деньги поделить не могут», «Надоели эти бесконечные склоки. Лучше бы прямыми обязанностями занялись», «Пока там ищут виноватых, цены как-то на воду ниже не стали, да и качество желает лучшего».
Многие стали предлагать свои решения проблем организации: «Там всех надо уволить, а не находить крайних», «Убрать всю верхушку и выбрать людей вообще не из региона, чтобы не было никаких связей тут». «Нужно подключать федералов, чтобы они разобрались, кто в этой мафии виноват, а кто — нет. Иначе этот передел и склоки не прекратятся», — заключили комментаторы.
Ранее RostovGazeta подготовила подробный материал об обысках и арестах, проходящих сейчас в Ростовводоканале.