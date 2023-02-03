Многие стали предлагать свои решения проблем организации: «Там всех надо уволить, а не находить крайних», «Убрать всю верхушку и выбрать людей вообще не из региона, чтобы не было никаких связей тут». «Нужно подключать федералов, чтобы они разобрались, кто в этой мафии виноват, а кто — нет. Иначе этот передел и склоки не прекратятся», — заключили комментаторы.