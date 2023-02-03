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Posted Сегодня, 20:25

Published Сегодня, 20:25

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Депутат Оськина рассказала, что ростовчане платят 10 тысяч рублей за теплоснабжение

3 февраля 2023, 20:25
Фото: 1MI
«Непомерные счета»: депутат рассказала, с какими проблемами сталкиваются ростовчане
Огромные счета — порядка 10 тысяч рублей только за оплату теплоснабжения ежемесячно получают жители дома на улице Плужная, 14 в Ростове. Об этом сообщила RostovGazeta депутат ГорДумы от КПРФ Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что сегодня число обращающихся к ней с жалобами ростовчан возросло. В большинстве случаев, людей беспокоят существующие социальные проблемы.

«Люди с ограниченными возможностями не могут пройти реабилитацию. Не хватает помощи соцработников, - отмечает Наталья Оськина. - Также, в городе мало бассейнов для оказания квалифицированной помощи всем нуждающимся детям с определенным заболеванием».

Обратились за помощью к депутату с вопросом по оплате за отопление жители дома на Плужной, 14. Ростовчане жаловались не на высокие тарифы, а на огромные показатели тепла по счетчику.

Огромными они оказались настолько, что, например, только одной квартире дома ежемесячно за тепло начисляют к оплате порядка 10 тысяч рублей. И такие суммы люди вынуждены оплачивать уже не первый год.

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«Жители дома направляли коллективные обращения и в управляющую компанию, и в ГосЖилинспекцию, и в ресурсоснабжающую организацию, и в администрации. Но их аргументы никто не слышит. Отовсюду приходят одни отписки», - рассказывает депутат.

Выяснить на момент публикации статьи, чем вызваны в доме на Плужной, 14 непомерно высокие платежи за теплоснабжение, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной руководителя никто не снял трубку. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

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