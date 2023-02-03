Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Это решение приняли на заседании, а основанием стала проведенная проверка его декларации о доходах. Речь идет о периоде за 2020 год.
Всего нарушения допустили 13 из 25 депутатов, в отношении них могут быть приняты меры. Для некоторых запросили предупреждение.
Теперь в Думе остались 24 депутата, поэтому проведут довыборы. Они состоятся в сентябре 2023 года.
Издание «Тузловград» пишет, что уже у бывшей супруги Рахнянского в собственности были акции иностранной компании «Тесла». Но детям и женам парламентариев владеть зарубежными финансовыми инструментами нельзя.