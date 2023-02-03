rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля

3 февраля 2023, 12:46
Фото: vk.com/dumanovoch
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
В Ростовской области досрочно сложил полномочия депутат Новочеркасской городской Думы Владимир Рахнянский, говорится на сайте Думы.

Это решение приняли на заседании, а основанием стала проведенная проверка его декларации о доходах. Речь идет о периоде за 2020 год.

Всего нарушения допустили 13 из 25 депутатов, в отношении них могут быть приняты меры. Для некоторых запросили предупреждение.

«Город временщиков»: депутат Оськина вскрыла существующие в Ростове проблемы
Узнать подробнее

Теперь в Думе остались 24 депутата, поэтому проведут довыборы. Они состоятся в сентябре 2023 года.

Издание «Тузловград» пишет, что уже у бывшей супруги Рахнянского в собственности были акции иностранной компании «Тесла». Но детям и женам парламентариев владеть зарубежными финансовыми инструментами нельзя.

Читайте также:
«Город временщиков»: депутат Оськина вскрыла существующие в Ростове проблемыРостовский депутат Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для участников СВО«Легко ли быть депутатом»: народный избранник Оськина рассказала о проблемах РостоваРостовский депутат Бородай назвал поставки ракет Украине попыткой спасти ЗеленскогоРостовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Депутат
Подпишитесь
Масоны раскрыли, чем занимаются на собраниях тайного общества в Ростовской области
Сегодня, 11:17
«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации
Сегодня, 12:32
В Ростове-на-Дону потратят 6 млн рублей на содержание трех туалетов в 2023 году
Сегодня, 11:16
«Город временщиков»: депутат Оськина вскрыла существующие в Ростове проблемы
Сегодня, 10:31
Эксперт объяснил, как изменится жизнь ростовчан если Украине передадут ракеты GLSDB
Сегодня, 10:29
Нахсельмаш, Рогов стан, хутор Ливенцовка: история названий микрорайонов Ростова
Сегодня, 06:11