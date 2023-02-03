Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Первоначально в Устав хотели внести ограничения для муниципальных служащих и депутатов. Но в документ добавили ряд изменений.
Так, глава горпоселения и 10% депутатов получили право на получение зарплаты из средств местного бюджета. Также менялась процедура выборов главы администрации поселения.
«Для регистрации Устава предоставили необходимые документы. Оказалось, что в них внесли недостоверную информацию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что публичного обсуждения с жителями поселения изменений, вносимых в Устав, не было.
До этого членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.