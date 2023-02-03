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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Уголовное дело завели из-за незаконной регистрации Устава Миллеровского горпоселения

3 февраля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Депутатам в Ростовской области вместо ограничений прописали зарплаты в уставе
В Ростовской области возбудили уголовное дело после незаконной регистрации Устава Миллеровского горпоселения в органах юстиции, сообщили в УФСБ по региону.

Первоначально в Устав хотели внести ограничения для муниципальных служащих и депутатов. Но в документ добавили ряд изменений.

Так, глава горпоселения и 10% депутатов получили право на получение зарплаты из средств местного бюджета. Также менялась процедура выборов главы администрации поселения.

«Для регистрации Устава предоставили необходимые документы. Оказалось, что в них внесли недостоверную информацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что публичного обсуждения с жителями поселения изменений, вносимых в Устав, не было.

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