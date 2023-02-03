Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В июле 2022 года фигуранты подожгли машину, на которой была символика Z. В результате транспорт оказался уничтожен.
«Ущерб оценили на сумму более 700 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемых к 2 годам 8 месяцам колонии и 2 годам 7 месяцам заключения. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области мужчина убил инвалида, поджег его дом и украл 720 тысяч рублей.
До этого в Ростовской области на два месяца арестовали поджигателя районной администрации.