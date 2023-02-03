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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:45

Двух ростовчан осудили за уничтожение машины с символикой Z в июле 2022 года

3 февраля 2023, 08:42
Фото: donland.ru
Двух ростовчан осудили за уничтожение машины с символикой Z в июле 2022 года
В Ростове-на-Дону огласили приговор Олегу Денисову и Ирине Кузнецовой, которые уничтожили автомобиль, сообщили в региональной прокуратуре.

В июле 2022 года фигуранты подожгли машину, на которой была символика Z. В результате транспорт оказался уничтожен.

«Ущерб оценили на сумму более 700 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

В Ростовской области мужчина убил инвалида, поджег его дом и украл 720 тысяч рублей
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Суд приговорил обвиняемых к 2 годам 8 месяцам колонии и 2 годам 7 месяцам заключения. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее в Ростовской области мужчина убил инвалида, поджег его дом и украл 720 тысяч рублей.

До этого в Ростовской области на два месяца арестовали поджигателя районной администрации.

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