Двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности

Добавим, что эти судебные решения являются результатом задержания руководителя Бюро № 30 ФКУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Бориса Котова. За семь лет он незаконно выдал 15 тысяч справок об инвалидности.