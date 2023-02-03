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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности

3 февраля 2023, 11:54
Фото: rostov-gorod.ru
Двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности
В Ростовской области огласили приговор двум женщинам за незаконное получение выплат от государства, сообщили в УФСБ по региону.

Обвиняемые незаконно получали выплаты по инвалидности от Пенсионного фонда. После этого возбудили уголовное дело.

Гуковский городской суд приговорил фигуранток к 1,5 года заключения условно. Это решение вступило в законную силу.

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Добавим, что эти судебные решения являются результатом задержания руководителя Бюро № 30 ФКУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Бориса Котова. За семь лет он незаконно выдал 15 тысяч справок об инвалидности.

В результате каждый год государство выплачивало 200 миллионов рублей лже-инвалидам. Котова приговорили к 7,5 года заключения.

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.

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