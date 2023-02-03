Двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Обвиняемые незаконно получали выплаты по инвалидности от Пенсионного фонда. После этого возбудили уголовное дело.
Гуковский городской суд приговорил фигуранток к 1,5 года заключения условно. Это решение вступило в законную силу.
Добавим, что эти судебные решения являются результатом задержания руководителя Бюро № 30 ФКУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Бориса Котова. За семь лет он незаконно выдал 15 тысяч справок об инвалидности.
В результате каждый год государство выплачивало 200 миллионов рублей лже-инвалидам. Котова приговорили к 7,5 года заключения.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.